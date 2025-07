Borse europee in rialzo con spunti sulle banche. Focus su trattive in corso sui dazi

Santander

(Teleborsa) -, con l'attenzione degli investitori che rimane focalizzata sui, data in cui scadrà la sospensione di 90 giorni concessi da Trump sui dazi più elevati annunciati ad aprile. Donald Trump ha espresso ottimismo riguardo al raggiungimento di un potenziale accordo commerciale con l'India, ma si è mostrato scettico riguardo a un accordo simile con il Giappone. Ha aggiunto di non prevedere una proroga della scadenza del 9 luglio per i negoziati commerciali tra i due Paesi. A pochi giorni dalla scadenza del 9 luglio, sono stati compiuti pochi progressi.Sempre negli Stati Uniti, ieri il ha approvato a stretta maggioranza il. Il pacchetto include tagli fiscali, riduzioni dei programmi sociali e un aumento della spesa militare, il tutto aggiungendo 3,3 trilioni di dollari al debito. Il disegno di legge passa ora alla Camera dei Rappresentanti per l'eventuale approvazione finale.Sul, a maggio in, su base mensile, la crescita di occupati e disoccupati si associa al calo degli inattivi. Secondo i dati diffusi stamattina dall'Istat , nel mese in esame ilsale al 6,5%, contro attese pari a 6,0%, dal 6,1% di aprile (rivisto dal precedente 5,9%). L'appuntamento chiave della settimana sul fronte macro è quello relativo ai dati sul mercato del lavoro USA, in agenda giovedì (e non venerdì) a causa della festività del 4 luglio.Inattenzione al, dopo che la spagnolaha raggiunto un accordo per l'acquisizione della divisione britannica TSB del rivale più piccoloper un importo iniziale di 2,65 miliardi di sterline in un'operazione interamente in contanti. Inoltre, secondo il Financial Times,subirebbe una perdita di capitale maggiore del previsto a causa delle norme di Basilea IV.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,22%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,30%, a 66,3 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +84 punti base, con un aumento di 3 punti base, con ilpari al 3,39%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,28%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,22%, e buona performance per, che cresce dell'1,11%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,54% a 39.773 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 42.230 punti. In frazionale calo il(-0,28%); come pure, poco sotto la parità il(-0,24%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,92%),(+3,67%),(+3,27%) e(+2,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,81%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,64%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,52%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,44%.Al Top tra le azioni italiane a(+9,48%),(+4,31%),(+3,26%) e(+2,48%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,99%.scende dell'1,90%. Calo deciso per, che segna un -1,56%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,52%.