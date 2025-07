Seduta positiva a Tokyo, misto il resto dell'Asia dopo minacce tariffarie di Trump

Tokyo

(Teleborsa) -, mentre gli investitori valutavano le ultimesu 14 partner commerciali. Le merci esportate negli Stati Uniti da Giappone, Corea del Sud sono ora destinate ad affrontare dazi del 25% a partire dal 1° agosto, secondo le lettere pubblicate da Trump su Truth Social. Tra gli altri mercati dell'area che dovranno affrontare dazi più elevati ci sono l'Indonesia, che sarà colpita da un'imposta del 32%, il Bangladesh, a cui è stato imposto un dazio del 35%, nonché Cambogia e Thailandia, a cui sono previste aliquote tariffarie del 36%.Sul fronte della politica monetaria, la ha inaspettatamente lasciato invariati i tassi di interesse, citando l'incertezza sull'inflazione interna e sul commercio internazionale.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza dello 0,35%; sulla stessa linea,fa un piccolo salto in avanti dello 0,68%.Positivo(+0,77%); con analoga direzione, effervescente(+1,73%). Sulla parità(-0,02%); sulla stessa linea, senza direzione(-0,17%).La giornata dell'8 luglio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,03%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,01%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato 0%.Il rendimento dell'è pari 1,49%, mentre il rendimento delscambia 1,65%.