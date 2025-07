Wall Street poco mossa, investitori valutano il bluff di Trump sui dazi

Amazon

(Teleborsa) -, quando i dazi sono tornati al centro dell'attenzione dopo la decisione del presidente statunitense Donald Trump di inviare lettere a 14 nazioni diverse per avvertirle di un imminente aumento dei dazi.per i paesi - inclusi importanti partner commerciali come Giappone e Corea del Sud - e ha avvertito queste nazioni di non attuare misure di ritorsione. L'annuncio estende una precedente proroga all'aumento dei dazi, la cui scadenza era prevista per il 9 luglio, e apparentemente aumenta la pressione su questi paesi affinché raggiungano rapidamente un accordo con la Casa Bianca, anche seInoltre, alla domanda se la scadenza del 1° agosto sia improrogabile, Trump ha risposto che. "Se ci chiamano e dicono che vorremmo fare qualcosa di diverso, saremo aperti", ha dichiarato il presidente., con l'attenzione rivolta alle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione in uscita giovedì. Sale l'attesa per il verbale della riunione di giugno della Fed, che sarà pubblicato mercoledì, il che offrirà agli investitori maggiore chiarezza su quando la banca centrale potrebbe riprendere il suo ciclo di allentamento monetario.di, con stime che prevedono un picco negli acquisti digitali durante l'evento di quattro giorni, più lungo del solito. Secondo una previsione di Adobe Analytics, la spesa online dei rivenditori statunitensi salirà a 23,8 miliardi di dollari durante il Prime Day.Guardando ai, Wall Street, scambia con un calo dello 0,23% sul, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 6.229 punti. Senza direzione il(+0,13%); con analoga direzione, pressoché invariato l'(-0,04%).