Seduta mista in Asia: poco mossa Tokyo, male Seul

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che comunque mostrano una certa debolezza dopo l'andamento incerto di Wall Street e con la continua preoccupazione per i dazi commerciali del presidente Donald Trump.Nella notte, Trump ha annunciato di aver stipulato un, che si traduce in significativi impegni di acquisto dal paese del sud-est asiatico, dopo negoziati volti a evitare dazi doganali più elevati. Le merci indonesiane che entrano negli Stati Uniti saranno soggette a dazi del 19%, ha scritto in un post sulla sua piattaforma Truth Social, una soglia significativamente inferiore al 32% precedentemente minacciato dal presidente.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04% sul, mentre, al contrario, lieve aumento per, che scambia con lo 0,50%.Sulla parità(+0,15%); negativo(-0,9%). Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,22%; sulla stessa linea, leggermente negativo(-0,64%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,01%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,01%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile 0%.Il rendimento per l'è pari 1,58%, mentre il rendimento deltratta 1,66%.Tra i datisui mercati asiatici:01:50: Bilancia commerciale (preced. -637,6 Mld ¥)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,5%).