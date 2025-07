Piazza Affari maglia rosa d'Europa con rialzi di Auto e Banche

SAP

(Teleborsa) -, dopo che nella notte Donald Trump ha annunciato unche prevede dazi al 15%. L'intesa favorisce un clima di ottimismo su un possibile accordo tra USA e Unione europea in vista del nuovo round di colloqui che riprende oggi a Washington., dopo che le case giapponesi vedranno i dazi doganali ridotti al 15%, rispetto al precedente 27,5%.Tra chi ha, il colosso tedesco del softwareha registrato registrato un solido secondo trimestre ma ha rinviato l'aumento degli obiettivi per l'intero anno, mentre il produttore olandese di apparecchiature per semiconduttoriha registrato ordini per il secondo trimestre al di sotto delle stime.ha migliorato la guidance sulle vendite annuali,ha segnalato un calo dell'utile eha lanciato un aumento di capitale da 5 miliardi di euro per finanziare gli investimenti.Inha ulteriormente migliorato la guidance su utili e distribuzione per il 2025 dopo aver archiviato un secondo trimestre con un utile record e più alto delle attese. Dopo aver accantonato l'offerta per, la banca guidato da Andrea Orcel ha detto che il riacquisto di azioni proprie a valere sul 2024, pari a 3,6 miliardi di euro, comincerà "appena fattibile", ovvero quando le condizioni di mercato lo consentiranno, dopo il secondo trimestre 2025.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,22%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 3.425,6 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,63%.Torna a scendere lo, attestandosi a +83 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,37%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,39%, composta, che cresce di un modesto +0,45%, e denaro su, che registra un rialzo dello 0,93%.Segno più per il, con ilin aumento dell'1,24%; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,20%. In denaro il(+0,74%); con analoga direzione, in frazionale progresso il(+0,67%).di Milano, troviamo(+6,24%),(+5,13%),(+3,43%) e(+3,26%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,53%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,76%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,97%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,86%.Tra i(+5,96%),(+5,07%),(+3,57%) e(+3,30%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,28%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,19%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,85%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,7%.