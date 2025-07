Wall Street ancora in territorio positivo, focus su dossier dazi

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 44.881 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 6.338 punti.Secondo il Financial Times,sarebbero più vicini ad un accordo simile a quello siglato con il Giappone , che prevede una tariffa minima del 15% sulle importazioni di tutti i prodotti in USA. Bruxelles - scrive il quotidiano finanziario - potrebbe accettare questo sistema diper evitare i dazi sino al 30% che sarebbero scattati, senza un accordo, dal prossimo 1° agosto.La seduta a Wall Street si è aperta proprio sulla spinta dell'e sulle aspettative degli investitori che anche l'Unione europea riesca a trovare un accordo con l'Sul fronte macroeconomico, segnali di debolezza sono arrivati dal mercato immobiliare statunitense . Le vendite dinegli Stati Uniti hanno registrato a giugno 2025 un decremento del 2,7% su base mensile. È quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), dopo il +1% riportato a maggio.Sulla parità il(+0,03%); in moderato rialzo l'(+0,44%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,57%),(+1,55%) e(+1,30%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,85%.del Dow Jones,(+4,03%),(+2,79%),(+2,28%) e(+2,25%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,09%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,69%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,64%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,78%),(+7,18%),(+6,18%) e(+3,90%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -11,74%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,12%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,82%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,57%.