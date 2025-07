Nocivelli ABP, commessa da 400 milioni di euro per Città della Salute e della Scienza di Novara

Nocivelli ABP

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management,per la realizzazione e la gestione dellaal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto dal Consorzio Stabile SIS e dalla stessa Nocivelli.Il contratto di PPP (Partenariato Pubblico Privato) avrà unae impiantistiche e i successivi 25 anni di gestione dei servizi a corredo dell'opera. Il valore complessivo dei ricavi attesi per l'intera durata della concessione (30 anni) è di 1,2 miliardi di euro, comprensivi di oneri finanziari e opere e servizi di competenza sia del Consorzio Stabile che di Nocivelli. La, costituiti da circa 200 milioni per la realizzazione delle opere, nei primi cinque anni, e altri circa 200 milioni nei successivi 25 anni per i servizi di facility management.L'investimento per la realizzazione delle opere ha un valore di 520 milioni di euro e prevede la costruzione del nuovo polo ospedaliero di Novara, che, un'area universitaria di primaria importanza, con aule di didattica e centro congressi. Diventerà uno dei cinque hub sanitari della Regione, insieme al Parco della Salute di Torino, la cui gara è stata aggiudicata da Nocivelli e dal Consorzio SIS lo scorso ottobre 2024.Si tratta di un'operazione di rilevanza strategica per Nocivelli, destinata a incidere in modo significativo suldella società, che passerà dagli 1,5 miliardi di euro stimati alla semestrale del 31 dicembre 2024 a ben"Questa aggiudicazione rappresenta un passaggio cruciale per la crescita di Nocivelli, sia in termini di ricavi sia per il valore strategico dell'opera - ha commentato l'- Dopo l'aggiudicazione del Parco della Salute di Torino, essere protagonisti anche nella realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Novara conferma la nostra leadership tra gli operatori privati nel settore ospedaliero e il ruolo centrale che il nostro Gruppo sta assumendo nei grandi progetti di partenariato pubblico-privato. Si tratta di opere complesse, ad alto impatto sanitario, sociale e urbanistico, che richiedono visione industriale, solidità finanziaria e capacità esecutiva".