Apertura in leggero rialzo per le borse europee, a Piazza Affari tonfo Stellantis dopo conti

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista ilA Piazza Affari giornata in salita perdopo la pubblicazione della semestrale : il gruppo nei primi sei mesi dell'anno ha registrato una contrazione deia 7, in calo del 13% rispetto allo stesso periodo del 2024, e unadi, a fronte di un utile di 5,6 miliardi un anno prima. L’utile operativo rettificato (AOI) si attesta a 0,5 miliardi, con un margine AOI dello 0,7%, ben al di sotto del 10% registrato nel 2024. Dopo averla ritirata, Stellantis ha comunque confermato laper il 2025, puntando a un miglioramento sequenziale con Ricavi netti in crescita rispetto a al primo semestre, un Margine AOI a una cifra bassa e Flussi di cassa industriali in recupero.Giornata di conti anche per altri grandi gruppi europei. AstraZeneca, multinazionale biofarmaceutica anglo-svedese, ha registrato un fatturato totale in aumento dell'11% a 28.045 milioni di dollari nel primo semestre 2025, trainato dalla crescita a due cifre nei settori Oncologia e Biofarmaceutica. L'è aumentato del 13%. L'è aumentato del 17% a 4,66 dollari., colosso bancario britannico, ha registrato unnel primo semestre del 2025 del 13,2% (primo semestre del 2024: 11,1%), con un(EPS) in miglioramento a 24,7 penny (primo semestre del 2024: 18,6 penny) e undi 5,2 miliardi di sterline (primo semestre del 2024: 4,2 miliardi di sterline). Infine,, multinazionale olandese attiva nel campo elettronico e delle tecnologie per la salute, ha segnalato una crescita degli ordini acquisiti su base comparabile che è migliorata sequenzialmente al 6% nel primo semestre 2025, trainata dall'e dal rafforzamento dei, sulla scia della crescita del 9% nel secondo trimestre del 2024. Ildel Gruppo su base comparabile è aumentato dell'1%, raggiungendo i 4,3 miliardi di euro.Sul fronte macroeconomico, l' è cresciuta ad un ritmo leggermente superiore alle attese nel 2° trimestre 2025 : +0,7% su trimestre, superiore al tasso di crescita del trimestre precedente (+0,6%) e a quello indicato dal consensus (+0,6%). In Spagna cresce ancora il commercio al dettaglio a giugno 2025 : +6,2% su base annua, dopo il +5% riportato a maggio.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,44%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 3.315,5 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 66,85 dollari per barile.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +83 punti base, con un forte incremento di 4 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,45%.in luce, con un ampio progresso dello 0,72%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,09%, eavanza dello 0,56%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,44%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 43.461 punti.Sale il(+0,84%); come pure, positivo il(+0,7%).Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,45%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,60%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,45%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,41%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,40%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,67%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,31%),(+4,12%),(+2,84%) e(+2,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,95%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,89%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,84%.