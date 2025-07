In rosso Tokyo, preoccupano ancora i dazi Usa

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Giornata "no" per la Borsa di, in flessione dell'1,03% sul, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata venerdì scorso, mentre, al contrario,procede a piccoli passi, avanzando dello 0,37%.Seduta all'insegna della cautela con gli investitori focalizzati sull'ormai imminente scadenza fissata dal presidente Trump per la "tregua" dazi nuovi. Non ha suscitato l'ottimismo sperato l'accordo tra: alcuni analisti hanno sottolineato che l'aumento delle tariffe rispetto ai livelli storici, molto più bassi di quelli fissati con la nuova intesa, potrebbe pesare sullae sull'I mercati attendono anche importanti decisioni suida alcune Banche centrali, particolare dallae dallaIn discesa(-1,07%); leggermente positivo(+0,49%).Poco sotto la parità(-0,27%); sui livelli della vigilia(-0,07%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,01%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,02%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,01%.Il rendimento dell'tratta 1,56%, mentre il rendimento delè pari 1,74%.