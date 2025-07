Borse caute guardano a banche centrali. A Milano, Intesa Sanpaolo accelera dopo i conti

FTSE MIB

(Teleborsa) -, mentre ilprende un vantaggio dal Vecchio Continente. L'attenzione degli investitori si rivolge alle: oggi è atteso il verdetto della Federal Reserve mentre domani quello della Banca del Giappone: da entrambe le istituzioni i mercati non si aspettano alcuna modifica ai tassi di interesse, mentre cercano indizi sul futuro.Gli occhi sono puntati anche sulla, entrata nel vivo sulle due sponde dell'Atlantico. Particolare attenzione per i conti delle Big Tech (Meta, Microsoft, Apple e Amazon) che alzeranno il velo sui conti, tra oggi e domani.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,153. L'è sostanzialmente stabile su 3.326,8 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 68,46 dollari per barile, in calo dell'1,09%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +81 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,42%.senza slancio, che negozia con un +0,18%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,26%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,47%. Frazionale aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,69%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 44.062 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,52%),(+3,02%) che da poco ha alzato il velo sui conti semestrali che hanno mostrato un utile da 5,2 miliardi di euro. Migliorate anche le stime per il 2025.Bene, inoltre,(+2,04%) e(+1,95%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -23,49% pagando dazio per i conti giudicati deludenti dal mercato e per il taglio della guidance. Sono arrivati, poi, i tagli al target price da parte di alcuni analisti.Crolla, con una flessione del 3,87%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,58%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,11%.di Milano,(+2,14%),(+1,90%),(+1,54%) e(+1,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,76%.