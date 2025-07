Borse europee deboli, Piazza Affari inclusa. Focus su Fed e risultati

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come per la borsa di Milano, con gli occhi degli investitori rivolti alle decisioni delle: Federal Reserve oggi e Banca del Giappone domani. Nel frattempo, prosegue la stagione delle: gli addetti ai lavori guardano con attenzione agli utili societari dei colossi tech dei "Magnifici 7". Sullo sfondo gli addetti ai lavori continuano a monitorare gli sviluppi dei, per una possibile estensione della tregua tariffaria.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,156. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 3.330,6 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 69,23 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +83 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,44%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,27%, piccola perdita per, che scambia con un -0,45%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,03%. Poco mosso il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 41.166 punti; sulla stessa linea, ilche rimane a 43.720 punti.Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,54%.Tra gli energetici, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,90%. Positivache sale di un frazionale +0,76%. Bene ancheche riflette un moderato aumento dello 0,76%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,85%.Tentenna, che cede lo 0,80%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,78%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,74%.del FTSE MidCap,(+1,99%),(+1,20%),(+1,17%) e(+0,87%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,51%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,42%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,12%.