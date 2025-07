Borse europee positive con focus su trimestrali. Piatta Milano con tonfo Iveco

Credit Agricole

(Teleborsa) -, con, tra cui quelle dei colossi bancari. In Italia,ha chiuso l'esercizio al 30 giugno con risultati record e ha dichiarato che sta valutando di anticipare di un mese, il 21 agosto, il voto degli azionisti sulla sua offerta per Banca Generali, nell'ambito della sua strategia per difendersi dall'offerta presentata da MPS.Ieri sera la ha lasciato i tassi invariati, con due membri del FOMC che hanno votato per un abbassamento del costo del denaro. Il presidente Jerome Powell, che ha subito le pressioni della Casa Bianca per un taglio, ha sottolineato che la banca centrale è concentrata sul controllo dell'inflazione, spingendo gli investitori a ridurre la probabilità di un taglio dei tassi a settembre. Stamattina anche la ha mantenuto i tassi fermi, come previsto.Sul fronte commerciale, Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti imporranno una tariffa del 15% sulle importazioni dalla Corea del Sud. Si tratta dell'ultimo di una serie di accordi prima della, fissata dal presidente statunitense per la conclusione di accordi commerciali prima che gli Stati Uniti impongano le tariffe del "Giorno della Liberazione".Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,144. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,78%. Il(Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 69,95 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +81 punti base, con ilche si posiziona al 3,42%.avanza dello 0,61%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,52%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,40%.Nessuna variazione significativa per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 41.644 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 44.171 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sui livelli della vigilia il(-0,16%); in moderato rialzo il(+0,21%).di Piazza Affari, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,69% ( alza guidance 2025 grazie al contributo di Channell). Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,46%. Guadagno moderato per, che avanza dell'1,41% (piccolo rimbalzo dopo il tonfo di ieri). Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,91%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,92% (ha raggiunto un accordo con Tata Motors per la cessione della società e ha tagliato la guidance per l'esercizio). Vendite su, che registra un ribasso del 2,73% (primo semestre in calo ). Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,78%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a(+1,81%),(+1,20%),(+1,01%) e(+0,95%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,21%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,32%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,19%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,10%.