Debole Tokyo insieme al resto dell'Asia dopo l'ultima ondata di dazi USA

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Finale debole per la borsa diche segue la chiusura al ribasso di Wall Street, dove la cautela ha prevalso sul sentiment degli investitori in attesa del dato sul mercato del lavoro americano, in arrivo oggi. Si muovono in calo anche le altre borse asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, dopo che il presidente statunitense, Donald Trump da un lato ha confermate i dazi con la UE al 15% e dall'altro ha rilanciato al rialzo le tariffe al 39% con la Svizzera e al 35% con il Canada.Si muove sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,61%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il mercato di, che continua la seduta al 2,34%.In discesa(-0,72%); con analoga direzione, depresso il mercato di(-3,78%).Sui livelli della vigilia(-0,02%); negativo(-0,84%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata dell'1 agosto si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,02%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,01%.Il rendimento dell'scambia 1,55%, mentre il rendimento per ilè pari 1,7%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)02:30: PMI manifatturiero (atteso 48,8 punti; preced. 50,1 punti)03:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,2 punti; preced. 50,4 punti)02:45: PMI servizi Caixin (preced. 50,6 punti).