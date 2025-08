Asia fra alti e bassi. Giù la Borsa di Tokyo

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che hanno dovuto fare i conti con le, che hanno premiato alcuni Paesi e punito altri. A pesare sui mercati dell'Estremo Oriente ha contribuito anche lanella giornata di venerdì, dopo iSegno meno per il listino di, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, per effetto dell', conseguente ai dati sull'occupazione USA molto deludenti. L'indiceaccusa una discesa dell'1,38%.Migliore tenuta per la borsa cinese, con(-0,08%) che continua la seduta sui livelli della vigilia.In moderato rialzo(+0,67%); in denaro anche(+0,99%).Senza slancio(+0,18%); stessa tendenza perche sosta a cavallo della parità (-0,05%).La giornata del 3 agosto si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,17%. Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,67%. Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,21% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento per l'è pari 1,51%, mentre il rendimento deltratta 1,7%.Tra i datisui mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (atteso 50,4 punti; preced. 50,6 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -3%; preced. 4,6%)01:50: Partite correnti (atteso 1.480 Mld ¥; preced. 3.436 Mld ¥).