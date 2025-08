Borse asiatiche positive

Tokyo

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo la sessione per la Borsa di, in scia ai forti acquisti registrati dagli indici azionari americani, così come si muovono in territorio positivo le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, tranne l'India sull’assenza di un accordo commerciale dell’amministrazione Trump.Iltermina in rialzo dello 0,69%; sulla stessa linea,continua la giornata in aumento dello 0,96%.Guadagni frazionali per(+0,44%); con analoga direzione, sale(+1,42%).Leggermente negativo(-0,45%); positivo(+1,12%).La giornata del 4 agosto si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,12%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,15%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,19%.Il rendimento per l'è pari 1,48%, mentre il rendimento deltratta 1,7%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (atteso 50,4 punti; preced. 50,6 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -3%; preced. 4,6%)01:50: Partite correnti (atteso 1.480 Mld ¥; preced. 3.436 Mld ¥).