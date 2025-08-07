Tonica Tokyo insieme al resto dell'Asia

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per la borsa di Tokyo
con gli investitori che guardano alla partenza oggi dei dazi, mentre aumentano le scommessa per un taglio di tassi per settembre, da parte della Federal Reserve. Si muovono positive anche le altre principali borse asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.
L'indice giapponese Nikkei 225
mostra un guadagno frazionale dello 0,61%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per Shenzhen
, che arriva allo 0,38%.
Poco sopra la parità Hong Kong
(+0,59%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo Seul
(+0,58%).
Sotto la parità Mumbai
, che mostra un calo dello 0,58%; consolida i livelli della vigilia Sydney
(-0,15%).
Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro contro la valuta nipponica
, che tratta con un moderato +0,02%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 6 agosto si presenta piatta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che mostra un esiguo +0,09%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,49%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,7%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici: Venerdì 08/08/2025
01:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (atteso -3%; preced. 4,6%)
01:50 Giappone
: Partite correnti (atteso 1.480 Mld ¥; preced. 3.436 Mld ¥).