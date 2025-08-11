Borse asiatiche in rialzo con focus su tregua USA-Cina, Tokyo chiusa per festività

Morgan Stanley

(Teleborsa) -. Gli investitori guardano agli aggiornamenti sulla tregua tariffaria tra Stati Uniti e Cina, in scadenza il 12 agosto, e al prossimo meeting della banca centrale australiana (il mercato prevede che abbasserà il tasso di interesse di 25 punti base al 3,60% martedì).ha affermato in una nota che è probabile che il mercato di Hong Kong "riprenderà il suo slancio" dopo l'estate, ipotizzando una maggiore chiarezza sulle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e la presentazione del prossimo piano di crescita quinquennale per la Cina.sale dell'1,50%, mentreguadagna lo 0,54%.Sulla parità(+0,1%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato(-0,16%).Guadagni frazionali per(+0,29%); come pure, in moderato rialzo(+0,33%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,09%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,21%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'tratta 1,49%, mentre il rendimento delè pari 1,7%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,2%)01:50: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0%)04:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 6%; preced. 6,8%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 4,6%; preced. 4,8%).