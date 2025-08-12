Brillante Tokyo che aggiorna i record. Piazze cinesi positive su proroga tregua dazi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta in forte rialzo per la borsa di, sostenuta dalla debolezza dello yen che ha favorito gli acquisti sui titoli legati all'export, sulle prospettive di un ulteriore posticipo di una normalizzazione della politica monetaria da parte della Bank of Japan. Sono positive anche le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive, con Hong Kong che plaude alla notizia della proroga di 90 giorni della tregua tariffaria tra Stati Uniti e Cina.L'indice giapponesechiude in deciso rialzo (+2,16%), proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, balzo di, che continua la giornata all'1,81%.Consolida i livelli della vigilia(0%); come pure, sulla parità(-0,14%).Senza direzione(+0,01%); in frazionale progresso(+0,21%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,1%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,02%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,02%.Il rendimento dell'è pari 1,5%, mentre il rendimento delscambia 1,73%.Tra i datisui mercati asiatici:01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,2%)01:50: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0%)04:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 6%; preced. 6,8%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 4,6%; preced. 4,8%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 1,7%; preced. -0,1%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. 0,6%).