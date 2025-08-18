Milano 17:35
Fine Foods, azioni proprie al 4,6% del capitale sociale
(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dall'11 al 14 agosto 2025, complessivamente 12.462 azioni proprie (pari allo 0,0488% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 8,5352 euro per un controvalore complessivo pari a 106.366,00 euro.

A seguito degli acquisti indicati, al 14 agosto il Produttore italiano di integratori alimentari detiene 1.180.831 azioni proprie, pari al 4,6198% del capitale sociale.

Intanto, sul listino milanese, Fine Foods & Pharmaceuticals, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 8,7 euro, con un calo dello 0,68%.

