Novo Nordisk corre su approvazione accelerata FDA di Wegovy per cura obesità

(Teleborsa) - Seduta in rally per la società farmaceutica danese Novo Nordisk, che fa un balzo del 4,2%, dopo aver annunciato che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha concesso l'approvazione accelerata per il farmaco Wegovy, destinato al trattamento della steatoepatite associata a disfunzione metabolica (MASH), una grave malattia del fegato che colpisce circa il 5% degli adulti in USA.

L'approvazione dà una grande spinta all'azienda, che quest'anno ha presentato la domanda di approvazione anche in Europa e Giappone, spingendola avanti nella corsa allo sviluppo di farmaci per la cura dell'obesità, davanti alla rivale statunitense Eli Lilly.

Wegovy diventa così la prima terapia a base di GLP-1 autorizzata per la cura della MASH. L'approvazione della FDA è supportata dai solidi risuotati dello studio di fase 3 ESSENCE, che ha testato Wegovy 2,4 mg una volta a settimana su adulti con MASH e fibrosi epatica da moderata ad avanzata, evidenziando i primi risultati già alla 72esima settimana.
