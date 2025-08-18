Novo Nordisk corre su approvazione accelerata FDA di Wegovy per cura obesità

(Teleborsa) - Seduta in rally per la società farmaceutica danese Novo Nordisk
, che fa un balzo del 4,2%
, dopo aver annunciato che la Food and Drug Administration (FDA)
statunitense ha concesso l'approvazione accelerata
per il farmaco Wegovy
, destinato al trattamento della steatoepatite associata a disfunzione metabolica (MASH), una grave malattia del fegato che colpisce circa il 5% degli adulti in USA.
L'approvazione dà una grande spinta all'azienda, che quest'anno ha presentato la domanda di approvazione anche in Europa e Giappone
, spingendola avanti nella corsa allo sviluppo di farmaci per la cura dell'obesità
, davanti alla rivale statunitense Eli Lilly.
Wegovy diventa così la prima terapia a base di GLP-1 autorizzata per la cura della MASH. L'approvazione della FDA è supportata dai solidi risuotati dello studio di fase 3 ESSENCE
, che ha testato Wegovy 2,4 mg una volta a settimana su adulti con MASH e fibrosi epatica da moderata ad avanzata, evidenziando i primi risultati già alla 72esima settimana.