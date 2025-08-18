Novo Nordisk corre su approvazione accelerata FDA di Wegovy per cura obesità

(Teleborsa) - Seduta in rally per la società farmaceutica danese, che fa un, dopo aver annunciato che lastatunitense ha concessoper il farmaco, destinato al trattamento della steatoepatite associata a disfunzione metabolica (MASH), una grave malattia del fegato che colpisce circa il 5% degli adulti in USA.L'approvazione dà una grande spinta all'azienda, che quest'anno ha presentato la, spingendola avanti nella corsa allo sviluppo di farmaci, davanti alla rivale statunitense Eli Lilly.Wegovy diventa così la prima terapia a base di GLP-1 autorizzata per la cura della MASH. L'approvazione della FDA è supportata dai solidi risuotati dello, che ha testato Wegovy 2,4 mg una volta a settimana su adulti con MASH e fibrosi epatica da moderata ad avanzata, evidenziando i primi risultati già alla 72esima settimana.