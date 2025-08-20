Borse europee negative, inflazione britannica al massimo in 18 mesi

(Teleborsa) - Seduta negativa per tutti i mercati azionari europei
, con l'attenzione rivolta alla possibile risoluzione della guerra in Ucraina, alla pubblicazione di nuovi dati macroeconomici e alle novità sul fronte della politica monetaria.
Il presidente statunitense Donald Trump
ha ammesso in un'intervista che il presidente russo Vladimir Putin
potrebbe non essere affatto interessato a raggiungere un accordo e ha escluso l'invio di truppe statunitensi in Ucraina. Trump prevede di monitorare la linea d'azione di Putin nelle prossime settimane e ha avvertito Putin che rischierebbe di trovarsi di fronte a una situazione "difficile" in caso di mancato accordo.
L'inflazione britannica ha raggiunto
il massimo degli ultimi 18 mesi a luglio, passando dal 3,6% di giugno al 3,8%. I dati pubblicati questa mattina hanno mostrato che il principale contributo all'aumento dell'inflazione è stato dato dai trasporti, in particolare dalle tariffe aeree. In Giappone
, le esportazioni hanno registrato
a luglio il calo più marcato degli ultimi quattro anni, a causa dei dazi statunitensi che gravano sull'economia.
I verbali della riunione di luglio del FOMC
saranno pubblicati questa sera, ma poiché la riunione si è tenuta prima dell'ultimo debole rapporto sul mercato del lavoro l'attenzione dei mercati è già rivolta alle dichiarazioni che potrebbe emergere dal simposio della Federal Reserve di Kansas City a Jackson Hole. In Nuova Zelanda
, la Reserve Bank (RBNZ) ha proseguito
il suo ciclo di allentamento con un taglio anticipato dei tassi di 25 punti base, abbassando il tasso di interesse ufficiale al 3%.
L'Euro / Dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1%. Seduta in lieve rialzo per l'oro
, che avanza a 3.325,8 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,87%.
Torna a salire lo spread
, attestandosi a +88 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,53%. Nello scenario borsistico europeo
scivola Francoforte
, con un netto svantaggio dello 0,76%, senza slancio Londra
, che negozia con un -0,1%, e contrazione moderata per Parigi
, che soffre un calo dello 0,48%.
Sessione debole per il listino milanese
, che scambia con un calo dello 0,40% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share
, che perde lo 0,41%, scambiando a 45.405 punti. In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,43%); sulla stessa linea, poco sotto la parità il FTSE Italia Star
(-0,61%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Snam
(+0,97%) e Italgas
(+0,67%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Stellantis
, che continua la seduta con -1,72%. In rosso Prysmian
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,62%. Sottotono Brunello Cucinelli
che mostra una limatura dell'1,27%. Deludente Saipem
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Acea
(+0,66%), RCS
(+0,60%) e Technoprobe
(+0,54%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Alerion Clean Power
, che ottiene -4,10%. Spicca la prestazione negativa di Danieli
, che scende dell'1,82%. Ariston Holding
scende dell'1,55%. Calo deciso per Carel Industries
, che segna un -1,54%.