In rosso Tokyo con titoli tech e dati macro deboli, misto il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Seduta mista per i mercati azionari asiatici, dove spicca il calo di Tokyo
con la prestazione negativa dei titoli tecnologici in tandem con i titoli di Wall Street (colosso dell'intelligenza artificiale Nvidia ha perso il 3,5%) e con il fatto che il Giappone è scivolato
in un inaspettato deficit commerciale (poiché le esportazioni del paese si sono ridotte più del previsto a luglio).
Sul fronte della politica monetaria
, la Banca Popolare Cinese ha mantenuto
invariato il suo tasso di riferimento sui prestiti, mentre la Reserve Bank of New Zealand ha abbassato
il tasso ufficiale di 25 punti base al 3%.
Giornata "no" per la Borsa di Tokyo
, in flessione dell'1,45% sul Nikkei 225
; sulla stessa linea, Shenzhen
ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia. Sotto la parità Hong Kong
, che mostra un calo dello 0,34%; sulla stessa linea, negativo Seul
(-0,84%). Consolida i livelli della vigilia Mumbai
(+0,19%); sulla stessa tendenza, sulla parità Sydney
(-0,08%).
Giornata fiacca per l'Euro contro la valuta nipponica
, che tratta in ribasso dello 0,22%. Seduta trascurata per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra un timido -0,08%. Andamento piatto per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che mostra una variazione percentuale pari a -0,03%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,61%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,77%.