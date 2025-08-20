Milano 9:36
42.865 -0,36%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 9:36
9.179 -0,11%
24.270 -0,63%

In rosso Tokyo con titoli tech e dati macro deboli, misto il resto dell'Asia

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Seduta mista per i mercati azionari asiatici, dove spicca il calo di Tokyo con la prestazione negativa dei titoli tecnologici in tandem con i titoli di Wall Street (colosso dell'intelligenza artificiale Nvidia ha perso il 3,5%) e con il fatto che il Giappone è scivolato in un inaspettato deficit commerciale (poiché le esportazioni del paese si sono ridotte più del previsto a luglio).

Sul fronte della politica monetaria, la Banca Popolare Cinese ha mantenuto invariato il suo tasso di riferimento sui prestiti, mentre la Reserve Bank of New Zealand ha abbassato il tasso ufficiale di 25 punti base al 3%.

Giornata "no" per la Borsa di Tokyo, in flessione dell'1,45% sul Nikkei 225; sulla stessa linea, Shenzhen ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia. Sotto la parità Hong Kong, che mostra un calo dello 0,34%; sulla stessa linea, negativo Seul (-0,84%). Consolida i livelli della vigilia Mumbai (+0,19%); sulla stessa tendenza, sulla parità Sydney (-0,08%).

Giornata fiacca per l'Euro contro la valuta nipponica, che tratta in ribasso dello 0,22%. Seduta trascurata per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un timido -0,08%. Andamento piatto per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra una variazione percentuale pari a -0,03%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 1,61%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,77%.
