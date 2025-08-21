Borse europee poco mosse in attesa di Jackson Hole. A Milano sale Leonardo

(Teleborsa) - Seduta poco mossa per i mercati azionari europei, in una giornata con pochi spunti
, in attesa delle indicazioni in arrivo dal Simposio annuale di politica economica della Fed di Kansas City a Jackson Hole, che inizia oggi. Il tema di quest'anno sarà "Mercati del lavoro in transizione: demografia, produttività e politica macroeconomica". Tra i vari interventi spicca l'intervento in agenda per domani di Jerome Powell
, il suo ultimo in qualità di presidente della Fed. L'attenzione degli investitori si concentrerà su eventuali accenni a un taglio dei tassi a settembre, con il mercato che sconta attualmente questo scenario.
Sul fronte macroeconomico
, in Giappone
i dati preliminari del PMI di agosto sono migliorati
, con il PMI manifatturiero che si è avvicinato alla soglia critica dei 50 punti, mentre il PMI dei servizi si è indebolito ma rimane su un livello solido (da 53,6 a 52,7 punti).
Negli Stati Uniti
, il membro del board Fed Lisa Cook ha annunciato
che non si dimetterà in seguito alle accuse di frode sui mutui da parte di Bill Pulte, nominato da Trump a capo della Federal Housing Finance Agency lo scorso marzo. I verbali della riunione di luglio della Fed
, pubblicati ieri sera
, hanno rivelato che la maggior parte dei membri del FOMC rimane più preoccupata per l'inflazione che per le condizioni del mercato del lavoro, con molti che si aspettano che il pieno impatto dei dazi sui prezzi di beni e servizi si concretizzi nel tempo.
Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,164. Lieve calo dell'oro
, che scende a 3.338,1 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 63,36 dollari per barile.
Torna a salire lo spread
, attestandosi a +88 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,52%. Tra i listini europei
senza spunti Francoforte
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma Londra
, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata Parigi
, che resta incollata sui livelli della vigilia.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari
, con il FTSE MIB
, che avanza a 42.959 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 45.531 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,35%); senza direzione il FTSE Italia Star
(+0,13%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Leonardo
(+2,54%), Saipem
(+1,34%), STMicroelectronics
(+1,02%) e Banca Popolare di Sondrio
(+0,80%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Buzzi
, che prosegue le contrattazioni a -0,68%. Deludente Brunello Cucinelli
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca DiaSorin
, che mostra un piccolo decremento dello 0,51%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Maire
(+3,16%), Fincantieri
(+2,48%), Avio
(+1,87%) e D'Amico
(+1,82%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Garofalo Health Care
, che prosegue le contrattazioni a -0,94%. Discesa modesta per Caltagirone SpA
, che cede un piccolo -0,81%. Pensosa NewPrinces
, con un calo frazionale dello 0,81%. Tentenna Banca Generali
, con un modesto ribasso dello 0,78%.