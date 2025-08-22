Asia in rodine sparso. Tokyo incerta dopo dato inflazione

(Teleborsa) - Si muovono in ordine sparso le borse asiatiche questa mattina
, esprimendo cautela verso la chiusura, in vista dell'evento clou della settimana: il simposio di Jackson Hole in Wyoming e l'intervento del Presidente della Fed Jerome Powell.
Sosta intorno alla parità la Borsa di Tokyo
, con il Nikkei 225
che scambia con un -0,1%,dopo che l'inflazione in Giappone è risultata in rallentamento al 3,1%. Il dato core, sempre al 3,1% ha però superato le attese (3%).
Bene le borse cinesi, con la piazza di Shenzhen
che guadagna l'1,22% rispetto alla seduta precedente.
Poco sopra la parità Hong Kong
(+0,24%); fa meglio la borsa di Seul
(+0,9%).
In rosso la borsa di Mumbai
(-0,7%); sotto la parità anche Sydney
, che mostra un calo dello 0,39%.
Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro contro la valuta nipponica
, che tratta con un moderato +0,03%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 21 agosto si presenta piatta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che mostra un esiguo -0,13%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 1,62%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,78%.