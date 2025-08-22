Asia in rodine sparso. Tokyo incerta dopo dato inflazione

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, esprimendo cautela verso la chiusura, in vista dell'evento clou della settimana: il simposio di Jackson Hole in Wyoming e l'intervento del Presidente della Fed Jerome Powell.Sosta intorno alla parità la Borsa di, con ilche scambia con un -0,1%,dopo che l'inflazione in Giappone è risultata in rallentamento al 3,1%. Il dato core, sempre al 3,1% ha però superato le attese (3%).Bene le borse cinesi, con la piazza diche guadagna l'1,22% rispetto alla seduta precedente.Poco sopra la parità(+0,24%); fa meglio la borsa di(+0,9%).In rosso la borsa di(-0,7%); sotto la parità anche, che mostra un calo dello 0,39%.Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,03%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 21 agosto si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,13%.Il rendimento dell'tratta 1,62%, mentre il rendimento delè pari 1,78%.