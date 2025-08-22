Milano 10:08
43.093 +0,19%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 10:08
9.300 -0,10%
Francoforte 10:08
24.283 -0,04%

Asia in rodine sparso. Tokyo incerta dopo dato inflazione

Commento, Finanza
Asia in rodine sparso. Tokyo incerta dopo dato inflazione
(Teleborsa) - Si muovono in ordine sparso le borse asiatiche questa mattina, esprimendo cautela verso la chiusura, in vista dell'evento clou della settimana: il simposio di Jackson Hole in Wyoming e l'intervento del Presidente della Fed Jerome Powell.

Sosta intorno alla parità la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 che scambia con un -0,1%,dopo che l'inflazione in Giappone è risultata in rallentamento al 3,1%. Il dato core, sempre al 3,1% ha però superato le attese (3%).

Bene le borse cinesi, con la piazza di Shenzhen che guadagna l'1,22% rispetto alla seduta precedente.

Poco sopra la parità Hong Kong (+0,24%); fa meglio la borsa di Seul (+0,9%).

In rosso la borsa di Mumbai (-0,7%); sotto la parità anche Sydney, che mostra un calo dello 0,39%.

Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un moderato +0,03%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 21 agosto si presenta piatta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo -0,13%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 1,62%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,78%.

Condividi
```