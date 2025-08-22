Piazza Affari chiude in rialzo dopo Powell. Balzo di STM e Stellantis

(Teleborsa) - Chiusura positiva per Piazza Affari, che risulta la migliore tra le Borse europee
, che hanno accelerato nel pomeriggio
dopo che il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha cautamente aperto la porta a un taglio dei tassi di interesse a settembre
. "La stabilità del tasso di disoccupazione e di altri indicatori del mercato del lavoro ci consente di procedere con cautela nel valutare eventuali modifiche alla nostra politica monetaria - ha affermato nel suo discorso a Jackson Hole
- Tuttavia, con la politica monetaria in territorio restrittivo, le prospettive di base e il mutevole equilibrio dei rischi potrebbero giustificare un adeguamento della nostra politica monetaria".
Sul fronte macroeconomico, in Giappone
l'inflazione
di luglio ha rallentato a +3,1% a/a da +3,3% grazie all'energia, ma il livello rimane ben superiore al target della BoJ (2%). In Germania
il PIL
2° trimestre è stato rivisto
al ribasso (-0,3% t/t da -0,1%) a causa di un netto calo degli investimenti (-1,4% t/t) e di un minimo supporto dei consumi (+0,1%).
La crescita dei salari negoziati nella zona euro ha riaccelerato
al 3,95% nel secondo trimestre del 2025, rispetto al 2,46% dei tre mesi prima, secondo i dati della Banca centrale europea (BCE). Il dato, comunque ancora al di sotto del picco del 5,37% registrato nel terzo trimestre dello scorso anno, probabilmente manterrà la BCE cauta nel valutare una possibile ripresa dei tagli dei tassi di interesse a settembre.
Segno più per l'Euro / Dollaro USA
, che mostra un aumento dello 0,93%. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 3.371,4 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 63,43 dollari per barile.
In discesa lo spread
, che retrocede a quota +88 punti base, con un decremento di 2 punti base, mentre il BTP decennale
riporta un rendimento del 3,52%. Tra i listini europei
performance modesta per Francoforte
, che mostra un moderato rialzo dello 0,29%, incolore Londra
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e resistente Parigi
, che segna un aumento dello 0,40%.
Aumento per la Borsa di Milano
, che mostra sul FTSE MIB
un rialzo dello 0,69%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che termina la giornata a 45.908 punti. Sale il FTSE Italia Mid Cap
(+0,94%); sulla stessa linea, positivo il FTSE Italia Star
(+1,29%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza STMicroelectronics
(+4,67%), Stellantis
(+4,23%), Azimut
(+2,97%) e Prysmian
(+2,61%). Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, WIIT
(+3,64%), Banca Generali
(+3,55%), OVS
(+3,19%) e Zignago Vetro
(+2,89%).