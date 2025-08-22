Piazza Affari maglia rosa in Europa nell'accelerazione post-discorso di Powell

(Teleborsa) - Le Borse europee migliorano nettamente nel pomeriggio, in tandem con Wall Street
, dopo che il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha cautamente aperto la porta a un taglio dei tassi di interesse a settembre
. "La stabilità del tasso di disoccupazione e di altri indicatori del mercato del lavoro ci consente di procedere con cautela nel valutare eventuali modifiche alla nostra politica monetaria - ha affermato nel suo discorso a Jackson Hole
- Tuttavia, con la politica monetaria in territorio restrittivo, le prospettive di base e il mutevole equilibrio dei rischi potrebbero giustificare un adeguamento della nostra politica monetaria".
Sul fronte macroeconomico, in Giappone
l'inflazione
di luglio ha rallentato a +3,1% a/a da +3,3% grazie all'energia, ma il livello rimane ben superiore al target della BoJ (2%). In Germania
il PIL
2° trimestre è stato rivisto
al ribasso (-0,3% t/t da -0,1%) a causa di un netto calo degli investimenti (-1,4% t/t) e di un minimo supporto dei consumi (+0,1%).
La crescita dei salari negoziati nella zona euro ha riaccelerato
al 3,95% nel secondo trimestre del 2025, rispetto al 2,46% dei tre mesi prima, secondo i dati della Banca centrale europea (BCE). Il dato, comunque ancora al di sotto del picco del 5,37% registrato nel terzo trimestre dello scorso anno, probabilmente manterrà la BCE cauta nel valutare una possibile ripresa dei tagli dei tassi di interesse a settembre.
L'Euro / Dollaro USA
continua gli scambi a 1,169 Euro / Dollaro USA, con un aumento dello 0,72%. L'Oro
, in aumento (+0,74%), raggiunge 3.363,5 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,27%.
Retrocede di poco lo spread
, che raggiunge quota +89 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,53%. Tra i mercati del Vecchio Continente
seduta senza slancio per Francoforte
, che riflette un moderato aumento dello 0,31%, piccolo passo in avanti per Londra
, che mostra un progresso dello 0,40%, e composta Parigi
, che cresce di un modesto +0,51%.
Segno più per il listino italiano
, con il FTSE MIB
in aumento dell'1,02%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
continua la giornata in aumento dell'1,00%. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,95%); con analoga direzione, sale il FTSE Italia Star
(+1,19%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Stellantis
(+4,42%), STMicroelectronics
(+4,27%), Mediobanca
(+2,72%) e Azimut
(+2,64%).
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Banca Generali
(+3,45%), WIIT
(+3,41%), Fincantieri
(+3,31%) e OVS
(+3,08%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Comer Industries
, che ottiene -0,53%. Tentenna Garofalo Health Care
, che cede lo 0,52%.