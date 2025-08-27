Milano 13:32
UE autorizza acquisizione di Topcon da parte di KKR

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Topcon Corporation del Giappone da parte di KKR degli Stati Uniti. L'operazione riguarda principalmente la produzione e la fornitura di apparecchiature e software per clienti nei settori delle infrastrutture, dell'agricoltura e della sanità.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, date le limitate posizioni di mercato delle società derivanti dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
