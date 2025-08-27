UE autorizza acquisizione di Topcon da parte di KKR

KKR

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni,del controllo esclusivo di Topcon Corporation del Giappone da parte didegli Stati Uniti. L'operazione riguarda principalmente la produzione e la fornitura di apparecchiature e software per clienti nei settori delle infrastrutture, dell'agricoltura e della sanità.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata, date le limitate posizioni di mercato delle società derivanti dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni.