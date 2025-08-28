Milano 27-ago
Borse asiatiche miste con decisione Bank of Korea e conti Nvidia

Borse asiatiche miste con decisione Bank of Korea e conti Nvidia
(Teleborsa) - Seduta mista per i mercati azionari asiatici, con gli investitori che digeriscono la decisione di politica monetaria della Banca di Corea (ha mantenuto invariato il tasso di riferimento al 2,5% per la seconda riunione consecutiva, nonostante l'incertezza del contesto commerciale per il paese) e i risultati contrastanti del colosso dell'intelligenza artificiale Nvidia.

In Giappone, bene Mitsubishi dopo la notizia che la Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha aumentato la sua partecipazione nella società a oltre il 10%. Inoltre, Sompo Holdings ha annunciato l'acquisizione della compagnia assicurativa bermudiana Aspen Insurance Holdings per circa 3,5 miliardi di dollari.

Tokyo mostra un timido guadagno, con il Nikkei 225 che sta mettendo a segno un +0,64%, mentre, al contrario, Shenzhen perde l'1,12%.

In ribasso Hong Kong (-1,17%); guadagni frazionali per Seul (+0,46%). Poco sotto la parità Mumbai (-0,28%); pressoché invariato Sydney (+0,04%).

Appiattita la performance dell'Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto -0,19%. Sostanziale invarianza per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile -0,03%. Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che tratta con un moderato +0,08%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 1,63%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,77%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:

Venerdì 29/08/2025
01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)
01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,6%; preced. 2%)
01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -1,2%; preced. 2,1%).
