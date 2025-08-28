Borse asiatiche miste con decisione Bank of Korea e conti Nvidia

(Teleborsa) - Seduta mista per i mercati azionari asiatici
, con gli investitori che digeriscono la decisione di politica monetaria
della Banca di Corea (ha mantenuto invariato il tasso di riferimento al 2,5% per la seconda riunione consecutiva, nonostante l'incertezza del contesto commerciale per il paese) e i risultati contrastanti
del colosso dell'intelligenza artificiale Nvidia
.
In Giappone, bene Mitsubishi
dopo la notizia che la Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha aumentato la sua partecipazione nella società a oltre il 10%. Inoltre, Sompo Holdings
ha annunciato l'acquisizione della compagnia assicurativa bermudiana Aspen Insurance Holdings per circa 3,5 miliardi di dollari.Tokyo
mostra un timido guadagno, con il Nikkei 225
che sta mettendo a segno un +0,64%, mentre, al contrario, Shenzhen
perde l'1,12%.
In ribasso Hong Kong
(-1,17%); guadagni frazionali per Seul
(+0,46%). Poco sotto la parità Mumbai
(-0,28%); pressoché invariato Sydney
(+0,04%).
Appiattita la performance dell'Euro contro la valuta nipponica
, che tratta con un modesto -0,19%. Sostanziale invarianza per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un trascurabile -0,03%. Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che tratta con un moderato +0,08%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 1,63%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,77%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici: Venerdì 29/08/2025
01:30 Giappone
: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)
01:50 Giappone
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,6%; preced. 2%)
01:50 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso -1,2%; preced. 2,1%).