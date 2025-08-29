Milano 28-ago
42.447 0,00%
Nasdaq 28-ago
23.703 +0,58%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 28-ago
9.217 0,00%
Francoforte 28-ago
24.040 0,00%

Commento, Finanza
Debole il mercato di Tokyo dopo dati macroeconomici negativi
(Teleborsa) - Seduta contrastata per i mercati azionari asiatici, che non agganciano i nuovi record di Wall Street. Il listino di Tokyo si muove sotto la parità, con il Nikkei 225 che lima lo 0,21%, dopo dati macroeconomici negativi. La produzione industriale giapponese si è ridotta più del previsto a luglio, mentre anche i dati sulle vendite al dettaglio per il mese sono stati deludenti.

A peggiorare l'incertezza economica, i dati dell'indice dei prezzi al consumo di Tokyo per agosto hanno mostrato che l'inflazione nella capitale giapponese è diminuita come previsto. Tuttavia, l'inflazione di fondo è rimasta rigida e al di sopra dell'obiettivo annuo del 2% della Banca del Giappone. Positivo invece il tasso di disoccupazione giapponese, che è sceso al 2,3% a luglio, rispetto al 2,5% del mese precedente.

Al contrario, si muove con il vento in poppa Shenzhen, che arriva allo 0,65%.

In rialzo Hong Kong (+0,82%); sotto la parità Seul, che mostra un calo dello 0,32%.

Pressoché invariato Mumbai (+0,19%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia Sydney (-0,04%).

Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un moderato -0,03%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 28 agosto si presenta piatta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo -0,14%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 1,62%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,78%.
