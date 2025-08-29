Debole il mercato di Tokyo dopo dati macroeconomici negativi

(Teleborsa) - Seduta contrastata per i mercati azionari asiatici
, che non agganciano i nuovi record di Wall Street. Il listino di Tokyo
si muove sotto la parità, con il Nikkei 225
che lima lo 0,21%, dopo dati macroeconomici negativi
. La produzione industriale giapponese si è ridotta più del previsto a luglio, mentre anche i dati sulle vendite al dettaglio per il mese sono stati deludenti.
A peggiorare l'incertezza economica, i dati dell'indice dei prezzi al consumo di Tokyo
per agosto hanno mostrato che l'inflazione nella capitale giapponese è diminuita come previsto. Tuttavia, l'inflazione di fondo è rimasta rigida e al di sopra dell'obiettivo annuo del 2% della Banca del Giappone. Positivo invece il tasso di disoccupazione
giapponese, che è sceso al 2,3% a luglio, rispetto al 2,5% del mese precedente.
Al contrario, si muove con il vento in poppa Shenzhen
, che arriva allo 0,65%.
In rialzo Hong Kong
(+0,82%); sotto la parità Seul
, che mostra un calo dello 0,32%.
Pressoché invariato Mumbai
(+0,19%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia Sydney
(-0,04%).
Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro contro la valuta nipponica
, che tratta con un moderato -0,03%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 28 agosto si presenta piatta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che mostra un esiguo -0,14%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 1,62%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,78%.