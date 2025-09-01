Chiusura in rosso per Tokyo in scia ai dati macro

(Teleborsa) - Seduta perlopiù in rosso per i principali listini asiatici
, in scia alla chiusura in calo di venerdì scorso a Wall Street, appesantita dal perdite del settore tech. Focus degli investitori sulle questioni commerciali e i dazi e sui dati macro, con l'indice PMI manifatturiero cinese di agosto in aumento oltre le attese e l'analogo indicatore del Giappone in calo oltre il consensus. Si segnala che oggi Wall Street rimarrà chiusa per la festa dei lavoratori.
Giornata “no” per la Borsa di Tokyo
, in flessione dell'1,49% sul Nikkei 225
, mentre, al contrario, lieve aumento per Shenzhen
, che scambia con lo 0,69%.
Su di giri Hong Kong
(+1,91%); in ribasso Seul
(-1,4%).
In moderato rialzo Mumbai
(+0,41%); poco sotto la parità Sydney
(-0,54%).
Sostanziale invarianza per l'Euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano con un trascurabile +0,06%. Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che tratta con un moderato +0,14%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che scambia sui valori della vigilia.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 1,62%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,78%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati asiatici: Lunedì 01/09/2025
02:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 49,9 punti; preced. 48,9 punti)
03:45 Cina
: PMI manifatturiero Caixin (atteso 49,7 punti; preced. 49,5 punti) Mercoledì 03/09/2025
02:45 Cina
: PMI servizi Caixin (atteso 52,4 punti; preced. 52,6 punti) Venerdì 05/09/2025
01:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (preced. -5,2%).