Milano 10:07
42.471 +0,65%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 10:07
9.207 +0,21%
Francoforte 10:06
24.010 +0,45%

Chiusura in rosso per Tokyo in scia ai dati macro

Finanza
Chiusura in rosso per Tokyo in scia ai dati macro
(Teleborsa) - Seduta perlopiù in rosso per i principali listini asiatici, in scia alla chiusura in calo di venerdì scorso a Wall Street, appesantita dal perdite del settore tech. Focus degli investitori sulle questioni commerciali e i dazi e sui dati macro, con l'indice PMI manifatturiero cinese di agosto in aumento oltre le attese e l'analogo indicatore del Giappone in calo oltre il consensus. Si segnala che oggi Wall Street rimarrà chiusa per la festa dei lavoratori.

Giornata “no” per la Borsa di Tokyo, in flessione dell'1,49% sul Nikkei 225, mentre, al contrario, lieve aumento per Shenzhen, che scambia con lo 0,69%.

Su di giri Hong Kong (+1,91%); in ribasso Seul (-1,4%).

In moderato rialzo Mumbai (+0,41%); poco sotto la parità Sydney (-0,54%).

Sostanziale invarianza per l'Euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile +0,06%. Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un moderato +0,14%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che scambia sui valori della vigilia.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 1,62%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,78%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati asiatici:

Lunedì 01/09/2025
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 49,9 punti; preced. 48,9 punti)
03:45 Cina: PMI manifatturiero Caixin (atteso 49,7 punti; preced. 49,5 punti)

Mercoledì 03/09/2025
02:45 Cina: PMI servizi Caixin (atteso 52,4 punti; preced. 52,6 punti)

Venerdì 05/09/2025
01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (preced. -5,2%).
Condividi
```