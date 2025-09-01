Chiusura in rosso per Tokyo in scia ai dati macro

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in scia alla chiusura in calo di venerdì scorso a Wall Street, appesantita dal perdite del settore tech. Focus degli investitori sulle questioni commerciali e i dazi e sui dati macro, con l'indice PMI manifatturiero cinese di agosto in aumento oltre le attese e l'analogo indicatore del Giappone in calo oltre il consensus. Si segnala che oggi Wall Street rimarrà chiusa per la festa dei lavoratori.Giornata “no” per la Borsa di, in flessione dell'1,49% sul, mentre, al contrario, lieve aumento per, che scambia con lo 0,69%.Su di giri(+1,91%); in ribasso(-1,4%).In moderato rialzo(+0,41%); poco sotto la parità(-0,54%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,06%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,14%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'scambia 1,62%, mentre il rendimento per ilè pari 1,78%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (atteso 49,9 punti; preced. 48,9 punti)03:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 49,7 punti; preced. 49,5 punti)02:45: PMI servizi Caixin (atteso 52,4 punti; preced. 52,6 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. -5,2%).