Fine Foods acquista azioni proprie per oltre 170 mila euro

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 24 al 29 agosto 2025, complessivamente 19.867 azioni proprie (pari allo 0,0777% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 8,7476 euro per un controvalore complessivo pari a 173.788,61 euro.

A seguito degli acquisti indicati, al 29 agosto il Produttore italiano di integratori alimentari detiene 1.218.271 azioni proprie, pari al 4,7663% del capitale sociale.

Nel frattempo, a Milano, Fine Foods & Pharmaceuticals amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 8,74 euro.




