Tokyo in stand-by con focus su dazi e job report USA

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta perlopiù in calo per i principali listini asiatici, privi del faro di Wall Street chiusa per la festività dei lavoratori. Il focus degli investitori è rivolto ai dati chiave sui non-farm payrolls statunitensi attesi per venerdì, che potranno fornire maggiori indicazioni circa un prossimo taglio dei tassi da parte della Federal Reserve. Resta l'incertezza sulle questioni commerciali, dopo che una corte d’appello statunitense la scorsa settimana ha stabilito che la maggior parte dei dazi generalizzati del presidente Donald Trump sono illegali.Nessuna variazione significativa per il listino di(-0,03%), con ilche si attesta sui valori della vigilia, mentre, al contrario,crolla dell'1,82%.In rosso(-0,77%); positivo(+0,78%), con i dati sull’inflazione di agosto più deboli del previsto che potrebbero aprire la strada per ulteriori tagli dei tassi da parte della Banca di Corea.In moderato rialzo(+0,44%); in frazionale calo(-0,28%).Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,32%. La giornata dell'1 settembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,13%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,06%.Il rendimento per l'è pari 1,61%, mentre il rendimento deltratta 1,77%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (atteso 52,4 punti; preced. 52,6 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. -5,2%).