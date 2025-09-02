Tokyo in stand-by con focus su dazi e job report USA

(Teleborsa) - Seduta perlopiù in calo per i principali listini asiatici, privi del faro di Wall Street chiusa per la festività dei lavoratori. Il focus degli investitori è rivolto ai dati chiave sui non-farm payrolls statunitensi attesi per venerdì, che potranno fornire maggiori indicazioni circa un prossimo taglio dei tassi da parte della Federal Reserve. Resta l'incertezza sulle questioni commerciali, dopo che una corte d’appello statunitense la scorsa settimana ha stabilito che la maggior parte dei dazi generalizzati del presidente Donald Trump sono illegali.
Nessuna variazione significativa per il listino di Tokyo
(-0,03%), con il Nikkei 225
che si attesta sui valori della vigilia, mentre, al contrario, Shenzhen
crolla dell'1,82%.
In rosso Hong Kong
(-0,77%); positivo Seul
(+0,78%), con i dati sull’inflazione di agosto più deboli del previsto che potrebbero aprire la strada per ulteriori tagli dei tassi da parte della Banca di Corea.
In moderato rialzo Mumbai
(+0,44%); in frazionale calo Sydney
(-0,28%).
Piccolo passo in avanti per l'Euro contro la valuta nipponica
, che sta portando a casa un misero +0,32%. La giornata dell'1 settembre si presenta piatta per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra un esiguo -0,13%. Giornata fiacca per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che passa di mano con un trascurabile -0,06%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,61%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,77%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati asiatici: Mercoledì 03/09/2025
02:45 Cina
: PMI servizi Caixin (atteso 52,4 punti; preced. 52,6 punti) Venerdì 05/09/2025
01:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (preced. -5,2%).