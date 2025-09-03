Milano 14:12
41.753 +0,06%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 14:11
9.162 +0,50%
Francoforte 14:12
23.651 +0,70%

A Piazza Affari e in Europa riesce il recupero

Commento, Finanza, Spread
A Piazza Affari e in Europa riesce il recupero
(Teleborsa) - Viaggia in territorio positivo il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, che trovano il rimbalzo dopo i cali precedenti. I riflettori degli investitori sono puntati sui titoli di Stato, con la massiccia vendita e il conseguente rialzo dei rendimenti, che si è estesa anche all’Asia. Il focus si concentra sulla tenuta delle finanze pubbliche di Paesi come Regno Unito, Giappone e USA, mentre in Francia domina il dibattito sul destino del governo Bayrou.

L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,164. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,35%,
mentre continua ad anellare nuovi record, premiato per la sua natura di bene rifugio. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 64,26 dollari per barile, in forte calo del 2,03%.

Scende lo spread, attestandosi a +95 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,64%.

Tra i mercati del Vecchio Continente denaro su Francoforte che registra un rialzo dello 0,79%; resistente Londra che segna un piccolo aumento dello 0,53%. Bilancio decisamente positivo per Parigi che vanta un progresso dello 0,96%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,39%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 44.435 punti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, incandescente STMicroelectronics, che vanta un incisivo incremento del 3,86%.

Buona performance per Prysmian, che cresce del 3,09%.

Sostenuta Recordati, con un discreto guadagno del 2,16%.

Buoni spunti su Interpump, che mostra un ampio vantaggio del 2,14%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Unipol, che continua la seduta con -1,76%.

Fiacca Poste Italiane, che mostra un piccolo decremento dell'1,35%.

Discesa modesta per ENI, che cede un piccolo -1,19%.

Pensosa Banca MPS, con un calo frazionale dello 0,94%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, MFE A (+4,16%), Italmobiliare (+2,67%), Ferragamo (+2,24%) e Technoprobe (+2,14%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Intercos, che ottiene -3,63%.

Scivola GVS, con un netto svantaggio dell'1,98%.

In rosso Comer Industries, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,95%.
Condividi
```