In calo la Borsa di Tokyo, deboli anche Cina e Australia nonostante i dati macro positivi

(Teleborsa) - Seduta debole per le principali borse asiatiche in scia ai cali di Wall Street, con il focus degli investitori che resta sulle questioni commerciali. In calo anche i listini cinesi e australiani nonostante i dati economici positivi: il settore dei servizi in Cina è salito ad agosto a 53,0 punti dai 52,6 di luglio e a fronte dei 52,4 punti stimati, mentre il PIL australiano nel secondo trimetre 2025 è cresciuto dello 0,6% su base trimestrale oltre le aspettative dello 0,5% e in aumento rispetto allo 0,2% registrato nel trimestre precedente.
A Tokyo
, il Nikkei 225
è in calo (-0,97%), proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il mercato di Shenzhen
, che continua la seduta al 2,89%.
Poco sotto la parità Hong Kong
(-0,62%); guadagni frazionali per Seul
(+0,24%).
Senza direzione Mumbai
(-0,08%); pesante la Borsa di Sydney
(-1,7%).
Seduta trascurata per l'Euro contro la valuta nipponica
, che mostra un timido +0,12%. Andamento annoiato per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che scambia in ribasso dello 0,21%. Andamento piatto per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che mostra una variazione percentuale pari a -0,09%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,63%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,76%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici: Mercoledì 03/09/2025
02:45 Cina
: PMI servizi Caixin (atteso 52,4 punti; preced. 52,6 punti) Venerdì 05/09/2025
01:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (preced. -5,2%) Lunedì 08/09/2025
01:50 Giappone
: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0%)
01:50 Giappone
: Partite correnti (preced. 1.348 Mld ¥) Mercoledì 10/09/2025
03:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (preced. 0%)
03:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (preced. -3,6%).