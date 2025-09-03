In calo la Borsa di Tokyo, deboli anche Cina e Australia nonostante i dati macro positivi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta debole per le principali borse asiatiche in scia ai cali di Wall Street, con il focus degli investitori che resta sulle questioni commerciali. In calo anche i listini cinesi e australiani nonostante i dati economici positivi: il settore dei servizi in Cina è salito ad agosto a 53,0 punti dai 52,6 di luglio e a fronte dei 52,4 punti stimati, mentre il PIL australiano nel secondo trimetre 2025 è cresciuto dello 0,6% su base trimestrale oltre le aspettative dello 0,5% e in aumento rispetto allo 0,2% registrato nel trimestre precedente., ilè in calo (-0,97%), proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il mercato di, che continua la seduta al 2,89%.Poco sotto la parità(-0,62%); guadagni frazionali per(+0,24%).Senza direzione(-0,08%); pesante la Borsa di(-1,7%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,12%. Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,21%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,09%.Il rendimento dell'è pari 1,63%, mentre il rendimento delscambia 1,76%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (atteso 52,4 punti; preced. 52,6 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. -5,2%)01:50: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0%)01:50: Partite correnti (preced. 1.348 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0%)03:30: Prezzi produzione, annuale (preced. -3,6%).