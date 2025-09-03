Wall Street mista, bene il Nasdaq con balzo Alphabet in seguito a sentenza favorevole

(Teleborsa) - Seduta positiva a Wall Street
, dove spicca la tecnologia
con il balzo di Alphabet
, dopo che un giudice di Washington ha stabilito martedì sera che Google non dovrà vendere il suo browser Chrome, ma dovrà condividere i dati con i concorrenti.
Sul fronte macroeconomico
, oggi gli occhi sono rivolti al rapporto Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) di luglio, che segna il primo di una serie di indicatori occupazionali attesi questa settimana, che culmineranno con gli attesi dati sulle buste paga non agricole di venerdì.
Il governatore della Fed Christopher Waller
, che si è opposto alla decisione della banca centrale di luglio di mantenere i tassi invariati ed è tra i candidati di Trump alla successione di Jerome Powell alla presidenza della banca centrale, ha ribadito in un'intervista alla CNBC che i tassi di interesse dovrebbero essere tagliati alla prossima riunione
. "Non c'è bisogno di procedere con tagli dei tassi in sequenza", ha spiegato, dicendo in un altro passaggio che "potremmo assistere a tagli multipli, che si tratti di ogni riunione o di ogni altra, bisognerà vedere cosa diranno i dati".
Tensione sull'obbligazionario, con i rendimenti dei Treasury trentennali che hanno raggiunto il massimo da oltre un mese
, dopo che una sentenza del tribunale della scorsa settimana ha dichiarato illegali la maggior parte dei dazi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ravvivando alcune preoccupazioni sul fronte fiscale. Oggi il rendimento ha toccato brevemente il 5%, rispecchiando movimenti simili nel Regno Unito e in Giappone.
Tra chi la pubblicato i conti prima della campanella
, Dollar Tree
ha migliorato
la guidance dopo un secondo trimestre in crescita; Campbell's
ha rilasciato
un outlook deludente dopo un esercizio con ricavi a 10,3 miliardi di dollari; Macy's
ha alzato
le previsioni annuali dopo vendite in crescita nel secondo trimestre; Polestar
ha accusato
una perdita semestrale di 1,19 miliardi di dollari con una maxi svalutazione su Polestar 3
Guardando ai principali indici di Wall Street
, il Dow Jones
si attesta a 45.274 punti (invariato), mentre, al contrario, lieve aumento per l'S&P-500
, che si porta a 6.442 punti (+0,43%). In moderato rialzo il Nasdaq 100
(+0,52%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'S&P 100
(+0,57%).