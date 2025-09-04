Borse europee poco mosse, a Milano soffre la Difesa

(Teleborsa) - Seduta poco mossa per l'azionario europeo, dopo che l'ondata di vendite sui titoli di Stato del Vecchio Continente ha perso slancio ieri
. Dopo aver quasi raggiunto il 5% in mattinata, il rendimento del Treasury statunitense a 30 anni è sceso al 4,89%. In Giappone, il rendimento dei titoli a 20 anni ha raggiunto il livello più alto dal 1999 in mattinata. Anche i rendimenti nel Regno Unito e nell'eurozona sono leggermente diminuiti. Il rendimento dei titoli di Stato tedeschi a 10 anni è sceso di 5 punti base, chiudendo la giornata di ieri al 2,74%. "I mercati obbligazionari sono sotto pressione a causa dei deficit governativi, dei rischi politici, dell'elevata spesa pubblica e delle necessarie emissioni obbligazionarie - sottolinea Nathan Levy, del team Investment Office di ING
- Finora questa settimana, governi e aziende hanno emesso obbligazioni per oltre 116 miliardi di dollari, inclusa un'emissione record di quasi 58 miliardi di dollari in Europa".
Negli Stati Uniti, ieri pomeriggio i dati JOLT hanno rivelato
un calo più netto del previsto delle offerte di lavoro, scese a 7,181 milioni a luglio, al di sotto dei 7,378 milioni previsti, suggerendo una domanda di lavoro statunitense inferiore alle attese. Le assunzioni sono aumentate modestamente, mentre i licenziamenti sono rimasti elevati a 1,808 milioni. Questi dati rafforzano il quadro di un mercato del lavoro statunitense in raffreddamento
, con i mercati che ora scontano al 95% un taglio di 25 punti base della Fed a settembre.
L'attività economica e l'occupazione negli Stati Uniti sono cambiate poco nelle ultime settimane, mentre i prezzi sono aumentati moderatamente o modestamente, secondo il Beige Book della Fed pubblicato ieri sera
. Secondo Christopher Waller
, la banca centrale dovrebbe procedere con un taglio dei tassi nella sua prossima riunione, mentre Raphael Bostic
ha ribadito la sua opinione secondo cui un taglio dei tassi è prevedibile, sebbene senza specificarne i tempi.
Tra le trimestrali
uscite nelle ultime ore, Salesforce
ha pubblicato una guidance sui ricavi del terzo trimestre inferiore alle aspettative di Wall Street, segnalando un ritardo nella monetizzazione della sua tanto pubblicizzata piattaforma di agenti di intelligenza artificiale, a causa dei tagli alla spesa da parte dei clienti a fronte dell'incertezza macroeconomica.
Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,165. Lieve calo dell'oro
, che scende a 3.539,1 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) perde l'1,15% e continua a trattare a 63,23 dollari per barile.
Sensibile peggioramento dello spread
, che raggiunge quota +95 punti base, aumentando di 5 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni
riporta un rendimento del 3,59%. Tra le principali Borse europee
giornata moderatamente positiva per Francoforte
, che sale di un frazionale +0,21%, resta vicino alla parità Londra
(+0,01%), e sostanzialmente debole Parigi
, che registra una flessione dello 0,27%.
A Milano
, il FTSE MIB
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 41.802 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share
, con le quotazioni che si posizionano a 44.337 punti. Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,07%); sulla stessa tendenza, senza direzione il FTSE Italia Star
(+0,16%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza STMicroelectronics
(+1,26%), Pirelli
(+1,08%), Generali Assicurazioni
(+0,80%) e Banca Popolare di Sondrio
(+0,78%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo
, che prosegue le contrattazioni a -1,87%. Si muove sotto la parità Prysmian
, evidenziando un decremento dello 0,98%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, D'Amico
(+1,98%), Intercos
(+1,35%), MFE B
(+1,19%) e Technoprobe
(+1,08%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Banco di Desio e della Brianza
, che continua la seduta con -0,97%. Contrazione moderata per Fincantieri
, che soffre un calo dello 0,89%. Sottotono Webuild
che mostra una limatura dello 0,84%. Deludente Maire
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.