Brillante il listino di Tokyo, giù Cina e Hong Kong

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta prevalentemente in denaro per i principali listini asiatici, in scia all'andamento di Wall Street. Il tutto in un contesto di crescente ottimismo sul fatto che la Federal Reserve taglierà i tassi di interesse a fine settembre a causa di un mercato del lavoro in raffreddamento: dopo i deboli dati sulle offerte di lavoro JOLTS pubblicati ieri, domani l’attenzione sarà rivolta ai nonfarm payrolls del mese di agosto. I mercati cinesi hanno risentito della notizia secondo cui le autorità di regolamentazione finanziaria del paese stavano considerando alcune restrizioni sulla speculazione del mercato azionario.Segno più per il listino di, con ilin aumento dell'1,49%, spezzando la serie negativa iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, si abbattono le vendite sul mercato di, che continua la giornata in forte calo del 2,70%.Negativo(-1,04%); poco sopra la parità(+0,21%).In moderato rialzo(+0,47%); con analoga direzione, sale(+0,93%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 3 settembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,07%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,06%.Il rendimento per l'è pari 1,62%, mentre il rendimento deltratta 1,75%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. -5,2%)01:50: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0%)01:50: Partite correnti (preced. 1.348 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0%)03:30: Prezzi produzione, annuale (preced. -3,6%)01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%).