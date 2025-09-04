Brillante il listino di Tokyo, giù Cina e Hong Kong

(Teleborsa) - Seduta prevalentemente in denaro per i principali listini asiatici, in scia all'andamento di Wall Street. Il tutto in un contesto di crescente ottimismo sul fatto che la Federal Reserve taglierà i tassi di interesse a fine settembre a causa di un mercato del lavoro in raffreddamento: dopo i deboli dati sulle offerte di lavoro JOLTS pubblicati ieri, domani l’attenzione sarà rivolta ai nonfarm payrolls del mese di agosto. I mercati cinesi hanno risentito della notizia secondo cui le autorità di regolamentazione finanziaria del paese stavano considerando alcune restrizioni sulla speculazione del mercato azionario.
Segno più per il listino di Tokyo
, con il Nikkei 225
in aumento dell'1,49%, spezzando la serie negativa iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, si abbattono le vendite sul mercato di Shenzhen
, che continua la giornata in forte calo del 2,70%.
Negativo Hong Kong
(-1,04%); poco sopra la parità Seul
(+0,21%).
In moderato rialzo Mumbai
(+0,47%); con analoga direzione, sale Sydney
(+0,93%).
Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro contro la valuta nipponica
, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 3 settembre si presenta piatta per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra un esiguo -0,07%. Giornata fiacca per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che passa di mano con un trascurabile -0,06%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,62%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,75%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati asiatici: Venerdì 05/09/2025
01:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (preced. -5,2%) Lunedì 08/09/2025
01:50 Giappone
: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0%)
01:50 Giappone
: Partite correnti (preced. 1.348 Mld ¥) Mercoledì 10/09/2025
03:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (preced. 0%)
03:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (preced. -3,6%) Giovedì 11/09/2025
01:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%).