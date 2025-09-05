Borsa di Tokyo in denaro su accordo con Washington e dati macro

(Teleborsa) - Seduta in prevalenza in denaro
per i principali listini asiatici, in scia alla chiusura positiva di Wall Street, con gli investitori in attesa dei dati chiave sulle buste paga non agricole statunitensi
, in uscita oggi, per potranno fornire maggiori indicazioni sui tassi d’interesse della Fed.
Il sentiment sul Giappone
è stato sostenuto dalla notizia secondo cui il presidente Usa Trump ha firmato un ordine esecutivo che implementa un accordo commerciale Washington-Tokyo
, che prevede tariffe commerciali più basse nei confronti del paese asiatico.
Dati sulla spesa privata migliori del previsto
hanno anche evidenziato una certa resilienza nell’economia giapponese. La spesa delle famiglie è aumentata più del previsto a luglio rispetto al mese precedente, mentre anche il reddito salariale complessivo dei dipendenti ha superato le aspettative.
Seduta positiva per il listino di Tokyo
, che mostra un guadagno dello 0,89% sul Nikkei 225
, mentre, al contrario, giornata negativa per Shenzhen
, in calo dello 0,90%.
Sale Hong Kong
(+0,78%); senza direzione Seul
(+0,16%).
In lieve ribasso Mumbai
(-0,31%); guadagni frazionali per Sydney
(+0,5%).
Seduta trascurata per l'Euro contro la valuta nipponica
, che mostra un timido -0,03%. Piccolo passo in avanti per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che sta portando a casa un misero +0,26%. Andamento piatto per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che mostra una variazione percentuale pari a +0,16%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 1,58%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,76%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati asiatici: Venerdì 05/09/2025
01:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,3%; preced. -5,2%) Lunedì 08/09/2025
01:50 Giappone
: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0%)
01:50 Giappone
: Partite correnti (preced. 1.348 Mld ¥) Mercoledì 10/09/2025
03:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (preced. 0%)
03:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (preced. -3,6%) Giovedì 11/09/2025
01:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%) Venerdì 12/09/2025
06:30 Giappone
: Produzione industriale, mensile (preced. 2,1%).