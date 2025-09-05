Borsa di Tokyo in denaro su accordo con Washington e dati macro

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sedutaper i principali listini asiatici, in scia alla chiusura positiva di Wall Street, con gli investitori in attesa dei dati chiave sulle, in uscita oggi, per potranno fornire maggiori indicazioni sui tassi d’interesse della Fed.Il sentiment sulè stato sostenuto dalla notizia secondo cui il presidente Usa Trump ha firmato un ordine esecutivo che implementa un, che prevede tariffe commerciali più basse nei confronti del paese asiatico.Dati sullahanno anche evidenziato una certa resilienza nell’economia giapponese. La spesa delle famiglie è aumentata più del previsto a luglio rispetto al mese precedente, mentre anche il reddito salariale complessivo dei dipendenti ha superato le aspettative.Seduta positiva per il listino di, che mostra un guadagno dello 0,89% sul, mentre, al contrario, giornata negativa per, in calo dello 0,90%.Sale(+0,78%); senza direzione(+0,16%).In lieve ribasso(-0,31%); guadagni frazionali per(+0,5%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,03%. Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,26%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,16%.Il rendimento dell'tratta 1,58%, mentre il rendimento delè pari 1,76%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,3%; preced. -5,2%)01:50: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0%)01:50: Partite correnti (preced. 1.348 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0%)03:30: Prezzi produzione, annuale (preced. -3,6%)01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%)06:30: Produzione industriale, mensile (preced. 2,1%).