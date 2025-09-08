Somec, TP ICAP Midcap incrementa target price e conferma Buy

Somec

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha alzato aper azione (dai precedenti 18,1 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, confermando la" visto l'upside potenziale del 42%.Gli analisti scrivono che Somec sta. Inoltre, la divisione Mestieri sta assistendo a una ripresa dei margini dopo un 2024 difficile, mentre la riduzione dell'indebitamento sta procedendo rapidamente (indebitamento netto previsto a 1,4x EBITDA entro la fine del 2025).Il titolo ha già guadagnato il +24% dai primi segnali positivi di inizio anno, ma: 5,9x EV/EBITDA 2025, il che implica uno sconto di oltre il 50% rispetto ai competitor."La ripresa operativa e la minore leva finanziaria (ridotta dopo il picco del 2023-24 a 4,9x Indebitamento Netto/EBITDA) rappresentano- si legge nella ricerca - Riteniamo che il potenziale di rivalutazione rimanga sostanzialmente intatto, con il recupero dei margini e la visibilità sul mercato crocieristico che offrono un profilo rischio/rendimento interessante".