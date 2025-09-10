Borse europee positive con focus sui dati sui prezzi americani

(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente
. Gli acquisti interessano anche il FTSE MIB, che si muove in leggero rialzo. Gli investitori che monitorano gli sviluppi geopolitici
- dopo che la Polonia, Paese Nato, ha abbattuto droni russi che, a suo dire, avevano invaso il suo spazio aereo durante un attacco all'Ucraina - e politici
- dopo che il presidente francese Macron ha nominato
come primo ministro il ministro della Difesa Sebastien Lecornu, suo stretto alleato e unico ministro rimasto al governo dopo le elezioni di Macron del 2017.
Sul fronte macroeconomico
, è accelerata
la crescita della produzione industriale in Spagna
nel mese luglio, mentre in Italia
la produzione industriale è aumentata
più delle attese a luglio (+0,4% su mese). Negli Stati Uniti
il focus oggi è sui prezzi alla produzione di agosto. Questa volta, il PPI attira ancora più attenzione del solito, sia perché viene pubblicato prima dell'inflazione di agosto (in uscita domani), sia perché la precedente pubblicazione di luglio ha sorpreso significativamente al rialzo.
Tra gli annunci societari
arrivati questa mattina, Novo Nordisk
ha detto
che taglierà 9.000 posti di lavoro a livello globale e ha effettuato il terzo taglio dell'anno alle sue previsioni di profitto; Inditex
ha registrato
vendite semestrali in leggero aumento a 18,4 miliardi di euro; Antin Infrastructure Partners
ha segnalato
che gli AUM sono saliti a 33 miliardi di euro nel primo semestre; Primark (AB Foods
) ha detto
che le vendite like-for-like sono attese in calo nel secondo semestre.
Negli Stati Uniti, un giudice federale ha stabilito
che il tentativo del presidente Trump di rimuovere la governatrice della Fed Lisa Cook è privo di fondamento giuridico
, mantenendola temporaneamente in carica mentre il caso procede. Ciò significa probabilmente che Cook potrà partecipare alla riunione della Fed del 16-17 settembre, rafforzando l'indipendenza della Fed. Sempre negli Stati Uniti, la revisione preliminare del benchmark NFP è risultata più negativa del previsto, con un significativo aggiustamento al ribasso di -911.000 posti di lavoro; tuttavia, la revisione si applica ai dati sull'occupazione da aprile 2024 a marzo 2025 e, in quanto tale, non riflette la recente dinamica del mercati del lavoro.
L'Euro / Dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,17. L'Oro
, in aumento (+0,83%), raggiunge 3.656,6 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,92%), raggiunge 63,21 dollari per barile.
Lo Spread
tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +90 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,48%. Tra i mercati del Vecchio Continente
performance modesta per Francoforte
, che mostra un moderato rialzo dello 0,20%, resistente Londra
, che segna un piccolo aumento dello 0,51%, e Parigi
avanza dello 0,58%.
Lieve aumento per la Borsa di Milano
, che mostra sul FTSE MIB
un rialzo dello 0,36%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 44.737 punti. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,58%); pressoché invariato il FTSE Italia Star
(+0,19%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per Moncler
, che vanta un progresso del 2,02%. Buona performance per Prysmian
, che cresce dell'1,99%. Sostenuta Leonardo
, con un discreto guadagno dell'1,88%. Si muove in modesto rialzo Saipem
, evidenziando un incremento dell'1,42%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nexi
, che prosegue le contrattazioni a -5,55% (Barclays ha tagliato
il target price, affermando che la che la concorrenza dei fornitori di nuova generazione si sta intensificando). Si muove sotto la parità Campari
, evidenziando un decremento dello 0,99%. Contrazione moderata per Telecom Italia
, che soffre un calo dello 0,85%. Sottotono Stellantis
che mostra una limatura dello 0,76%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, NewPrinces
(+5,96%), Avio
(+2,47%), Rai Way
(+2,30%) e MFE B
(+1,92%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moltiply Group
, che prosegue le contrattazioni a -4,30% (gli analisti giudicano i risultati
complessivamente in linea con le attese, anche se alcune voci hanno deluso). Si concentrano le vendite su D'Amico
, che soffre un calo del 2,31%. Vendite su IREN
, che registra un ribasso dell'1,76%. Deludente MARR
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.