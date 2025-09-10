Mercati azionari asiatici positivi trainati da Hong Kong e Seul

(Teleborsa) - Seduta positiva per i mercati azionari asiatici, guidati da Corea del Sud e Hong Kong
, che hanno seguito la chiusura record di Wall Street. Inoltre, la Borsa giapponese è vicino ai massimi storici, in un contesto di instabilità politica seguita alle dimissioni del Primo Ministro Shigeru Ishiba. Gli investitori si sono trovati anche a valutare dati sull'inflazione provenienti dalla Cina
, inferiori alle attese, che evidenziano le persistenti pressioni deflazionistiche sulla seconda economia mondiale
.Tokyo
mostra un buon guadagno, con il Nikkei 225
che sta mettendo a segno un +0,75%; bene anche Shenzhen
, che sale dello 0,49%, e Shangai
, che mostra un +0,31%.
Buona la prestazione di Hong Kong
(+1,29%); sulla stessa linea, ottima la prestazione di Seul
(+1,72%). In frazionale progresso Mumbai
(+0,44%); sui livelli della vigilia Sydney
(+0,19%).
Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro contro la valuta nipponica
, che tratta con un moderato +0,06%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 9 settembre si presenta piatta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che mostra un esiguo +0,03%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 1,57%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,8%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati asiatici: Giovedì 11/09/2025
01:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,2%) Venerdì 12/09/2025
06:30 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso -1,6%; preced. 2,1%).