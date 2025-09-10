Milano 9-set
42.008 0,00%
Nasdaq 9-set
23.840 +0,33%
Dow Jones 9-set
45.711 +0,43%
Londra 9-set
9.243 0,00%
Francoforte 9-set
23.718 0,00%

Mercati azionari asiatici positivi trainati da Hong Kong e Seul

Commento, Finanza
Mercati azionari asiatici positivi trainati da Hong Kong e Seul
(Teleborsa) - Seduta positiva per i mercati azionari asiatici, guidati da Corea del Sud e Hong Kong, che hanno seguito la chiusura record di Wall Street. Inoltre, la Borsa giapponese è vicino ai massimi storici, in un contesto di instabilità politica seguita alle dimissioni del Primo Ministro Shigeru Ishiba. Gli investitori si sono trovati anche a valutare dati sull'inflazione provenienti dalla Cina, inferiori alle attese, che evidenziano le persistenti pressioni deflazionistiche sulla seconda economia mondiale.

Tokyo mostra un buon guadagno, con il Nikkei 225 che sta mettendo a segno un +0,75%; bene anche Shenzhen, che sale dello 0,49%, e Shangai, che mostra un +0,31%.

Buona la prestazione di Hong Kong (+1,29%); sulla stessa linea, ottima la prestazione di Seul (+1,72%). In frazionale progresso Mumbai (+0,44%); sui livelli della vigilia Sydney (+0,19%).

Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un moderato +0,06%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 9 settembre si presenta piatta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo +0,03%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 1,57%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,8%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:

Giovedì 11/09/2025
01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,2%)

Venerdì 12/09/2025
06:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -1,6%; preced. 2,1%).
Condividi
```