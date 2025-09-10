Piazza Affari poco mossa in un'Europa cauta. Bene Leonardo, male Nexi

(Teleborsa) - In leggero rialzo la seduta finanziaria delle borse europee
, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia, con gli investitori che monitorano gli sviluppi geopolitici
- dopo che la Polonia, Paese Nato, ha abbattuto droni russi che, a suo dire, avevano invaso il suo spazio aereo durante un attacco all'Ucraina - e politici
- dopo che il presidente francese Macron ha nominato
come primo ministro il ministro della Difesa Sebastien Lecornu, suo stretto alleato e unico ministro rimasto al governo dopo le elezioni di Macron del 2017.
Sul fronte macroeconomico
, è accelerata
la crescita della produzione industriale in Spagna
nel mese luglio, mentre in Italia
la produzione industriale è aumentata
più delle attese a luglio (+0,4% su mese). Negli Stati Uniti
saranno pubblicati nel pomeriggio i prezzi alla produzione di agosto. Questa volta, il PPI attirerà ancora più attenzione del solito, sia perché viene pubblicato prima dell'inflazione di agosto (in uscita domani), sia perché la precedente pubblicazione di luglio ha sorpreso significativamente al rialzo.
Tra gli annunci societari
arrivati questa mattina, Novo Nordisk
ha detto
che taglierà 9.000 posti di lavoro a livello globale e ha effettuato il terzo taglio dell'anno alle sue previsioni di profitto; Inditex
ha registrato
vendite semestrali in leggero aumento a 18,4 miliardi di euro; Antin Infrastructure Partners
ha segnalato
che gli AUM sono saliti a 33 miliardi di euro nel primo semestre; Primark (AB Foods
) ha detto
che le vendite like-for-like sono attese in calo nel secondo semestre.
Negli Stati Uniti, un giudice federale ha stabilito
che il tentativo del presidente Trump di rimuovere la governatrice della Fed Lisa Cook è privo di fondamento giuridico
, mantenendola temporaneamente in carica mentre il caso procede. Ciò significa probabilmente che Cook potrà partecipare alla riunione della Fed del 16-17 settembre, rafforzando l'indipendenza della Fed. Sempre negli Stati Uniti, la revisione preliminare del benchmark NFP è risultata più negativa del previsto, con un significativo aggiustamento al ribasso di -911.000 posti di lavoro; tuttavia, la revisione si applica ai dati sull'occupazione da aprile 2024 a marzo 2025 e, in quanto tale, non riflette la recente dinamica del mercati del lavoro.
Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,17. Lieve aumento dell'oro
, che sale a 3.645,2 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,93%.
Migliora lo spread
(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +90 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,46%. Tra le principali Borse europee Francoforte
avanza dello 0,21%, senza slancio Londra
, che negozia con un +0,17%, e si muove in modesto rialzo Parigi
, evidenziando un incremento dello 0,28%.
Nessuna variazione significativa per il listino milanese
, con il FTSE MIB
che si attesta sui valori della vigilia a 42.037 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share
, che rimane a 44.606 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,2%); leggermente negativo il FTSE Italia Star
(-0,23%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, Leonardo
avanza del 2,52% (con indiscrezioni di stampa secondo cui i colloqui con Airbus
e Thales
per una fusione a tre delle divisioni spazio proseguono). Si muove in territorio positivo Moncler
, mostrando un incremento dell'1,54%. Bilancio positivo per Mediobanca
, che vanta un progresso dell'1,07%. Sostanzialmente tonico Banca MPS
, che registra una plusvalenza dell'1,00%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Nexi
, che continua la seduta con -3,98% (Barclays ha tagliato
il target price, affermando che la che la concorrenza dei fornitori di nuova generazione si sta intensificando). Sotto pressione Campari
, con un forte ribasso dell'1,54%. Sottotono Telecom Italia
che mostra una limatura dell'1,48%. Deludente Amplifon
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Avio
(+1,92%), NewPrinces
(+1,70%), Danieli
(+1,69%) e Rai Way
(+1,48%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moltiply Group
, che prosegue le contrattazioni a -3,51%. Soffre D'Amico
, che evidenzia una perdita del 2,74%. Preda dei venditori Philogen
, con un decremento del 2,14%. Si concentrano le vendite su Pharmanutra
, che soffre un calo del 2,08%.