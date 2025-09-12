Seduta all'insegna degli acquisti a Tokyo, bene anche gli altri listini asiatici

(Teleborsa) - Seduta all'insegna degli acquisti per i principali listini asiatici, in scia alla chiusura positiva di Wall Street, sostenuti dalle azioni tecnologiche e dei produttori di chip in testa ai guadagni, mentre crescono le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve la prossima settimana, alimentate anche dai dati macro che hanno indicato un indebolimento del mercato del lavoro Usa.
Giornata di guadagni per la Borsa di Tokyo
, con il Nikkei 225
che mostra una plusvalenza dello 0,91%, proseguendo la serie di sette rialzi consecutivi, iniziata il 4 di questo mese; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa Shenzhen
, che arriva al 3,44%.
Positivo Hong Kong
(+1,41%); sulla stessa linea, buona la prestazione di Seul
(+1,39%).
In moderato rialzo Mumbai
(+0,31%); con analoga direzione, in denaro Sydney
(+0,75%).
Sostanziale invarianza per l'Euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano con un trascurabile +0,12%. Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che tratta con un moderato +0,01%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che scambia sui valori della vigilia.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 1,6%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,8%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati asiatici: Venerdì 12/09/2025
06:30 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso -1,6%; preced. 2,1%) Lunedì 15/09/2025
04:00 Cina
: Tasso disoccupazione (preced. 5,2%)
04:00 Cina
: Produzione industriale, annuale (preced. 5,7%)
04:00 Cina
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,7%) Martedì 16/09/2025
06:30 Giappone
: Indice servizi, mensile (preced. 0,5%) Mercoledì 17/09/2025
01:50 Giappone
: Bilancia commerciale (preced. -117,5 Mld ¥) Giovedì 18/09/2025
01:50 Giappone
: Ordini macchinari core, mensile (preced. 3%).