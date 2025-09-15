Milano 11:26
42.866 +0,70%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 11:26
9.272 -0,12%
Francoforte 11:26
23.762 +0,27%

Eurolistini positivi, Milano inclusa. Focus sulla Fed

In settimana, protagoniste le banche centrali

Eurolistini positivi, Milano inclusa. Focus sulla Fed
(Teleborsa) - Si muove al rialzo il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, con i riflettori puntati sulla Federal Reserve, che mercoledì annuncerà le decisioni sul costo del denaro. Sono in calendario questa settimana anche le riunioni di Banca d'Inghilterra e del Giappone che dovrebbero lasciare i tassi invariati mentre sono attesi tagli per la Banca del Canada e della Norvegia.

In Asia, la borsa di Tokyo è rimasta chiusa per festività, mentre piazze cinesi scambiano al rialzo, nonostante i deludenti dati macro che hanno evidenziato un rallentamento ad agosto dell'economia della Cina. Focus sulla Francia dopo il downgrade di Fitch che ha declassato il Paese da AA- ad A+.

Nel frattempo, gli investitori guardano a Madrid dove prosegue il dialogo sui dazi tra USA e Cina.

Sul mercato valutario, stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,173. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 3.643,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,63%.

Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +87 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,49%.

Tra i mercati del Vecchio Continente bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,41%, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e bilancio decisamente positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,87%.

Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,84% sul FTSE MIB, continuando la scia rialzista evidenziata da sei guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata in aumento dello 0,84% rispetto alla chiusura precedente.

In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,72%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,64%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, acquisti a piene mani su Brunello Cucinelli, che vanta un incremento del 3,84%.

Buona performance per Moncler, che cresce del 2,76%.

Sostenuta BPER, con un discreto guadagno del 2,10%.

Buoni spunti su Banca Popolare di Sondrio, che mostra un ampio vantaggio del 2,02%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Avio (+6,27%), Sesa (+5,18%), Ferragamo (+4,73%) e Intercos (+4,03%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Moltiply Group, che ottiene -0,80%.
