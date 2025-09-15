Eurolistini positivi, Milano inclusa. Focus sulla Fed

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il FTSE MIB
, al pari delle principali Borse Europee, con i riflettori puntati sulla Federal Reserve, che mercoledì annuncerà le decisioni sul costo del denaro. Sono in calendario questa settimana anche le riunioni di Banca d'Inghilterra e del Giappone che dovrebbero lasciare i tassi invariati mentre sono attesi tagli per la Banca del Canada e della Norvegia.
In Asia, la borsa di Tokyo è rimasta chiusa per festività, mentre piazze cinesi scambiano al rialzo, nonostante i deludenti dati macro
che hanno evidenziato un rallentamento ad agosto dell'economia della Cina. Focus sulla Francia dopo il downgrade di Fitch che ha declassato il Paese da AA- ad A+.
Nel frattempo, gli investitori guardano a Madrid dove prosegue il dialogo sui dazi tra USA e Cina.
Sul mercato valutario, stabile l'Euro / Dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,173. L'Oro
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 3.643,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,63%.
Lieve miglioramento dello spread
, che scende fino a +87 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,49%. Tra i mercati del Vecchio Continente
bilancio positivo per Francoforte
, che vanta un progresso dello 0,41%, senza spunti Londra
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e bilancio decisamente positivo per Parigi
, che vanta un progresso dello 0,87%.
Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,84% sul FTSE MIB
, continuando la scia rialzista evidenziata da sei guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata in aumento dello 0,84% rispetto alla chiusura precedente.
In rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,72%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il FTSE Italia Star
(+0,64%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, acquisti a piene mani su Brunello Cucinelli
, che vanta un incremento del 3,84%.
Buona performance per Moncler
, che cresce del 2,76%.
Sostenuta BPER
, con un discreto guadagno del 2,10%.
Buoni spunti su Banca Popolare di Sondrio
, che mostra un ampio vantaggio del 2,02%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Avio
(+6,27%), Sesa
(+5,18%), Ferragamo
(+4,73%) e Intercos
(+4,03%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Moltiply Group
, che ottiene -0,80%.