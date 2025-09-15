Fine Foods acquista azioni proprie e raggiunge il 4,9% del capitale sociale

(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals
, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dall'8 al 12 settembre 2025, complessivamente 16.750 azioni proprie
(pari allo 0,0655% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 8,7863 euro per un controvalore
pari a 147.171,19 euro
.
A seguito degli acquisti indicati, al 12 settembre il Produttore italiano di integratori alimentari detiene 1.258.551 azioni proprie, pari al 4,9239% del capitale sociale.
Oggi, sul listino milanese, controllato progresso per Fine Foods & Pharmaceuticals
, che chiude in salita dell'1,14%.