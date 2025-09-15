Milano 14:32
Focus sulle banche centrali in riunione questa settimana

Piazza Affari in rally. Brilla Cucinelli che traina il settore
(Teleborsa) - Giornata positiva per Piazza Affari, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. I mercati si focalizzano sui prossimi appuntamenti delle banche centrali, con l'attesa del taglio dei tassi da parte della Fed. Sono in calendario questa settimana anche le riunioni di Banca d'Inghilterra e del Giappone che dovrebbero lasciare i tassi invariati, mentre sono attesi tagli per la Banca del Canada e della Norvegia.

Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,23%. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 3.643,4 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 62,78 dollari per barile.

Torna a scendere lo spread, attestandosi a +86 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,48%.

Tra gli indici di Eurolandia seduta senza slancio per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,46%, senza slancio Londra, che negozia con un 0%, e ben impostata Parigi, che mostra un incremento dell'1,24%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,08% sul FTSE MIB, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 45.652 punti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Brunello Cucinelli (+3,38%) che grazie a un upgrade traina tutto il settore. STMicroelectronics (+3,33%), Moncler (+2,96%) e Leonardo (+2,53%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Tenaris, che ottiene -0,78%.

Si muove sotto la parità Amplifon, evidenziando un decremento dello 0,63%.

Contrazione moderata per Snam, che soffre un calo dello 0,54%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Intercos (+7,71%), Avio (+6,39%) che prosegue l'ottima performance di venerdì grazie anche oggi a una promozione dagli analisti. Rialzi per TXT E-solutions (+5,83%) e GVS (+5,77%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Pharmanutra, che ottiene -1,89%.

Sottotono Moltiply Group che mostra una limatura dell'1,37%.

Deludente Cembre, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
