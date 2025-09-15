Piazza Affari in rally. Brilla Cucinelli che traina il settore

(Teleborsa) - Giornata positiva per Piazza Affari
, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. I mercati si focalizzano sui prossimi appuntamenti delle banche centrali
, con l'attesa del taglio dei tassi da parte della Fed
. Sono in calendario questa settimana anche le riunioni di Banca d'Inghilterra e del Giappone che dovrebbero lasciare i tassi invariati, mentre sono attesi tagli per la Banca del Canada e della Norvegia.
Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA
, che mostra un rialzo dello 0,23%. L'Oro
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 3.643,4 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 62,78 dollari per barile.
Torna a scendere lo spread
, attestandosi a +86 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,48%. Tra gli indici di Eurolandia
seduta senza slancio per Francoforte
, che riflette un moderato aumento dello 0,46%, senza slancio Londra
, che negozia con un 0%, e ben impostata Parigi
, che mostra un incremento dell'1,24%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,08% sul FTSE MIB
, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 45.652 punti.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Brunello Cucinelli
(+3,38%) che grazie a un upgrade
traina tutto il settore. STMicroelectronics
(+3,33%), Moncler
(+2,96%) e Leonardo
(+2,53%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Tenaris
, che ottiene -0,78%.
Si muove sotto la parità Amplifon
, evidenziando un decremento dello 0,63%.
Contrazione moderata per Snam
, che soffre un calo dello 0,54%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Intercos
(+7,71%), Avio
(+6,39%) che prosegue l'ottima performance di venerdì grazie anche oggi a una promozione dagli analisti
. Rialzi per TXT E-solutions
(+5,83%) e GVS
(+5,77%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Pharmanutra
, che ottiene -1,89%.
Sottotono Moltiply Group
che mostra una limatura dell'1,37%.
Deludente Cembre
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.