Tokyo chiusa per festività. Positive le piazze cinesi

(Teleborsa) - Il mercato azionario di Tokyo è rimasto chiuso oggi per il Giorno degli Anziani. Si muovono in ordine sparso le altre principali borse asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con le piazze cinesi che scambiano al rialzo, nonostante i deludenti dati macro
che hanno evidenziato un rallentamento ad agosto dell'economia della Cina.
Intanto il focus dei mercati si concentra sui colloqui tra Stati Uniti e Cina in Spagna sul corposo dossier commerciale. Occhi puntanti sulla Fed che si riunirà in settimana da cui è atteso un taglio ai tassi di interesse.
In dettaglio, Shenzhen
prosegue la giornata in aumento dello 0,99%.
Guadagni frazionali per Hong Kong
(+0,3%); come pure, in moderato rialzo Seul
(+0,37%).
Sotto la parità Mumbai
(-0,1%); leggermente negativo Sydney
(-0,21%).
Andamento piatto per l'Euro contro la valuta nipponica
, che mostra una variazione percentuale pari a -0,15%. Appiattita la performance dell'Euro nei confronti della divisa cinese
, che tratta con un modesto -0,09%. Sostanziale invarianza per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che passa di mano con un trascurabile -0,09%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,6%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,87%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati asiatici: Lunedì 15/09/2025
04:00 Cina
: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,2%)
04:00 Cina
: Produzione industriale, annuale (atteso 5,7%; preced. 5,7%)
04:00 Cina
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,8%; preced. 3,7%) Martedì 16/09/2025
06:30 Giappone
: Indice servizi, mensile (preced. 0,5%) Mercoledì 17/09/2025
01:50 Giappone
: Bilancia commerciale (atteso -513,6 Mld ¥; preced. -118,4 Mld ¥) Giovedì 18/09/2025
01:50 Giappone
: Ordini macchinari core, mensile (atteso -1,7%; preced. 3%) Venerdì 19/09/2025
01:30 Giappone
: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,1%).