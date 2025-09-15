Wall Street positiva in attesa della Fed, bene Tesla dopo acquisti azioni di Musk

(Teleborsa) - Seduta positiva a Wall Street
, con gli investitori in attesa dell'intervento della Fed sui tassi di interesse questa settimana
, ormai ampiamente atteso, a seguito dei recenti dati macroeconomici e delle dichiarazioni di Jerome Powell di un cambiamento nel rapporto di rischio dovuto al rallentamento dell'attività e dell'occupazione.
Sono previste diverse decisioni sui tassi da parte delle banche centrali
, in particolare la riunione del FOMC e della Banca del Canada (BoC) mercoledì, la Banca d'Inghilterra (BoE) e la Norges Bank (NB) giovedì e la Banca del Giappone (BoJ) venerdì. Si prevede che il FOMC, la BoC e la NB taglieranno i tassi di 25 punti base, mentre la BoE e la BoJ dovrebbero mantenere i tassi invariati.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
ha continuato i suoi attacchi alla banca centrale
ieri, affermando che Powell è incompetente e sta danneggiando il mercato immobiliare. "Too Late (il soprannome dispregiativo con cui si riferisce a Powell, ndr) DEVE TAGLIARE I TASSI DI INTERESSE, ORA, E PIÙ DI QUANTO AVESSE IN MENTE. IL MERCATO IMMOBILIARE SALIRÀ!!!", ha scritto oggi sul suo profilo Truth.
Sempre sul suo social, ha affermato
che le aziende quotate non dovrebbero essere obbligate a presentare relazioni trimestrali
, affermando di preferire una cadenza semestrale per risparmiare tempo e denaro.
Sul fronte macroeconomico
, è crollato
oltre attese l'indice manifatturiero Empire State di New York, che si è portato a settembre 2025 a -8,7 punti dagli 11,9 punti di agosto, mentre le stime degli analisti erano per una discesa più contenuta, ovvero fino a 4,3 punti.
Tra i titoli interessati da annunci societari
, Intel
ha ridotto
previsioni di spesa per l'intero anno dopo cessione quota Altera; VF ha deciso
di vendere Dickies a Bluestar Alliance per 600 milioni di dollari; Novartis
ha siglato
un accordo di licenza da 5,7 miliardi di dollari con Monte Rosa Therapeutics
; California Resources
ha annunciato la sua fusione con Berry
in un'operazione da 717 milioni di dollari; Tesla
ha reso noto che il CEO Elon Musk ha acquisito azioni per un valore di quasi 1 miliardo di dollari.
Guardando ai principali indici
, il Dow Jones
si attesta a 45.869 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,36%, portandosi a 6.608 punti (+0,35%). Leggermente positivo il Nasdaq 100
(+0,42%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,43%).