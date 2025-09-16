Milano 10:10
42.900 -0,36%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 10:10
9.255 -0,24%
Francoforte 10:10
23.664 -0,36%

Positiva la Borsa di New York in attesa della Fed

Vola Tesla dopo acquisto azioni di Musk

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo la seduta a Wall Street che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Dow Jones che si ferma a 45.883 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l'S&P-500, che si porta a 6.615 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+0,84%); sulla stessa linea, sale l'S&P 100 (+0,71%).

Gli investitori sono in attesa dell'intervento della Fed sui tassi di interesse questa settimana, ormai ampiamente atteso, a seguito dei recenti dati macroeconomici e delle dichiarazioni di Jerome Powell di un cambiamento nel rapporto di rischio dovuto al rallentamento dell'attività e dell'occupazione. Sono previste diverse decisioni sui tassi da parte delle banche centrali, in particolare la riunione del FOMC e della Banca del Canada (BoC) mercoledì, la Banca d'Inghilterra (BoE) e la Norges Bank (NB) giovedì e la Banca del Giappone (BoJ) venerdì.

Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti telecomunicazioni (+2,33%), beni di consumo secondari (+1,10%) e informatica (+0,82%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti beni di consumo per l'ufficio (-1,15%), sanitario (-1,01%) e materiali (-0,82%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Amazon (+1,44%), Apple (+1,14%), IBM (+1,10%) e Microsoft (+1,08%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Merck, che ha archiviato la seduta a -1,20%.

Discesa modesta per McDonald's, che cede un piccolo -1,09%.

Pensosa Travelers Company, con un calo frazionale dello 0,94%.

Tentenna Sherwin Williams, con un modesto ribasso dello 0,84%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, ASML Holding (+6,62%), Alphabet (+4,49%), Alphabet (+4,34%) e Tesla Motors (+3,56%): quest'ultima ha reso noto che il CEO Elon Musk ha acquisito azioni per un valore di quasi 1 miliardo di dollari.

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Intuitive Surgical, che ha archiviato la seduta a -3,52%.

In rosso Verisk Analytics, che evidenzia un deciso ribasso del 2,76%.

Spicca la prestazione negativa di Texas Instruments, che scende del 2,41%.

Microchip Technology scende del 2,36%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:

Martedì 16/09/2025
14:30 USA: Prezzi export, mensile (preced. 0,1%)
14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,4%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,9%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,5%)
15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 1,4%)
15:15 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0%; preced. -0,1%)
16:00 USA: Indice NAHB (atteso 33 punti; preced. 32 punti).
