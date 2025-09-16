Positiva la Borsa di New York in attesa della Fed

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo la seduta a Wall Street che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Dow Jones
che si ferma a 45.883 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l'S&P-500
, che si porta a 6.615 punti. In rialzo il Nasdaq 100
(+0,84%); sulla stessa linea, sale l'S&P 100
(+0,71%).
Gli investitori sono in attesa dell'intervento della Fed sui tassi di interesse questa settimana, ormai ampiamente atteso, a seguito dei recenti dati macroeconomici e delle dichiarazioni di Jerome Powell di un cambiamento nel rapporto di rischio dovuto al rallentamento dell'attività e dell'occupazione. Sono previste diverse decisioni sui tassi da parte delle banche centrali, in particolare la riunione del FOMC e della Banca del Canada (BoC) mercoledì, la Banca d'Inghilterra (BoE) e la Norges Bank (NB) giovedì e la Banca del Giappone (BoJ) venerdì.
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti telecomunicazioni
(+2,33%), beni di consumo secondari
(+1,10%) e informatica
(+0,82%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti beni di consumo per l'ufficio
(-1,15%), sanitario
(-1,01%) e materiali
(-0,82%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Amazon
(+1,44%), Apple
(+1,14%), IBM
(+1,10%) e Microsoft
(+1,08%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Merck
, che ha archiviato la seduta a -1,20%.
Discesa modesta per McDonald's
, che cede un piccolo -1,09%.
Pensosa Travelers Company
, con un calo frazionale dello 0,94%.
Tentenna Sherwin Williams
, con un modesto ribasso dello 0,84%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, ASML Holding
(+6,62%), Alphabet
(+4,49%), Alphabet
(+4,34%) e Tesla Motors
(+3,56%): quest'ultima ha reso noto che il CEO Elon Musk ha acquisito azioni per un valore di quasi 1 miliardo di dollari.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Intuitive Surgical
, che ha archiviato la seduta a -3,52%.
In rosso Verisk Analytics
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,76%.
Spicca la prestazione negativa di Texas Instruments
, che scende del 2,41%. Microchip Technology
scende del 2,36%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati statunitensi: Martedì 16/09/2025
14:30 USA
: Prezzi export, mensile (preced. 0,1%)
14:30 USA
: Prezzi import, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,4%)
14:30 USA
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,9%)
14:30 USA
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,5%)
15:15 USA
: Produzione industriale, annuale (preced. 1,4%)
15:15 USA
: Produzione industriale, mensile (atteso 0%; preced. -0,1%)
16:00 USA
: Indice NAHB (atteso 33 punti; preced. 32 punti).