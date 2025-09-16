Tonica Tokyo. Deboli le piazze cinesi

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo la prima seduta della settimana per la borsa di Tokyo
rimasta chiusa la vigilia per festività nazionale, seguendo il record degli indici azionari americani. Tra gli investitori c'è attesa per la riunione della Federal Reserve
, da cui il mercato si aspetta un taglio dei tassi di interesse, e della Bank of Japan
attesa confermi lo status quo. Si muovono in ordine sparso le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con le piazze cinesi deboli all'indomani di dati macro deludenti
.
L'indice giapponese Nikkei 225
mostra un guadagno frazionale dello 0,46%; sulla stessa linea, lieve aumento per Shenzhen
, che scambia con lo 0,36%.
Sulla parità Hong Kong
(-0,11%); positivo Seul
(+1,18%).
Poco sopra la parità Mumbai
(+0,39%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo Sydney
(+0,3%).
Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro contro la valuta nipponica
, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 15 settembre si presenta piatta per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra un esiguo +0,06%. Giornata fiacca per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che passa di mano con un trascurabile +0,08%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,6%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,86%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati asiatici: Martedì 16/09/2025
06:30 Giappone
: Indice servizi, mensile (preced. 0,5%) Mercoledì 17/09/2025
01:50 Giappone
: Bilancia commerciale (atteso -513,6 Mld ¥; preced. -118,4 Mld ¥) Giovedì 18/09/2025
01:50 Giappone
: Ordini macchinari core, mensile (atteso -1,7%; preced. 3%) Venerdì 19/09/2025
01:30 Giappone
: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,1%).